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Наушники Defender FreeMotion B571 63571 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender FreeMotion B571 63571

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Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 1
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 3
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 4
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 5
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 6
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 7
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 8
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 9
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 10
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 11
Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 3
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 4
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 5
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 6
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 7
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 8
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 9
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 10
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 11
  • Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender FreeMotion B571 63571
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
310

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B571 63571

Наушники DEFENDER — это стильное и функциональное устройство, которое обеспечит вам высококачественное звучание и максимальное удобство в использовании. Эти накладные наушники, выполненные в элегантном сером цвете, идеально подходят для тех, кто ценит как внешний вид, так и технические характеристики. Оснащенные встроенным микрофоном, наушники позволяют удобно управлять звонками в режиме hands-free. Благодаря складной конструкции они легко помещаются в сумку или рюкзак, что делает их прекрасным выбором для частых путешествий или поездок. Это беспроводное устройство подключается по Bluetooth, обеспечивая свободу от проводов и стабильное соединение. Однако, при необходимости, вы можете использовать отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 mm, чтобы подключиться к аудиоисточникам через провод. Наушники DEFENDER обеспечивают до 9 часов работы на одном заряде, что позволяет вам наслаждаться музыкой или подкастами в течение всего дня. Изготовленные брендом Defender, они сочетают в себе современные технологии и надежность.

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B571 63571

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
дёшево слушабельно, на этом всё. качество звука стремное, если мы о музыке. фильмы и бтубчик норм. нельзя заряжать и слушать , отрубает их зарядка . дуга ломается примерно за три четыре месяца, сначала мелкие трещины , потом трескается. просто имейте ввиду что это шляпа, но не дорогая.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
норм за такую цену. брали ребенку первые наушники светятся, звук вполне неплохой, стерео.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники DEFENDER — это стильное и функциональное устройство, которое обеспечит вам высококачественное звучание и максимальное удобство в использовании. Эти накладные наушники, выполненные в элегантном сером цвете, идеально подходят для тех, кто ценит как внешний вид, так и технические характеристики. Оснащенные встроенным микрофоном, наушники позволяют удобно управлять звонками в режиме hands-free. Благодаря складной конструкции они легко помещаются в сумку или рюкзак, что делает их прекрасным выбором для частых путешествий или поездок. Это беспроводное устройство подключается по Bluetooth, обеспечивая свободу от проводов и стабильное соединение. Однако, при необходимости, вы можете использовать отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 mm, чтобы подключиться к аудиоисточникам через провод. Наушники DEFENDER обеспечивают до 9 часов работы на одном заряде, что позволяет вам наслаждаться музыкой или подкастами в течение всего дня. Изготовленные брендом Defender, они сочетают в себе современные технологии и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
дёшево слушабельно, на этом всё. качество звука стремное, если мы о музыке. фильмы и бтубчик норм. нельзя заряжать и слушать , отрубает их зарядка . дуга ломается примерно за три четыре месяца, сначала мелкие трещины , потом трескается. просто имейте ввиду что это шляпа, но не дорогая.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
норм за такую цену. брали ребенку первые наушники светятся, звук вполне неплохой, стерео.


Наушники Defender FreeMotion B571 63571 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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