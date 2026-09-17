Нaушники Smartbuy ADVANCE черный (SBH911)
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Характеристики
Описание товара Нaушники Smartbuy ADVANCE черный (SBH911)
Полное погружение в звук и свобода без проводов — именно это предлагает современная беспроводная гарнитура SmartBuy ADVANCE Black. Модель SBH911 создана для тех, кто ценит качественный звук, комфорт в течение всего дня и бескомпромиссную мобильность. Это не просто наушники, а ваш личный аудио-помощник для работы, учёбы, путешествий и активного отдыха. Конструкция гарнитуры выполнена по классическому принципу накладных наушников с закрытым акустическим оформлением. Такая конструкция обеспечивает превосходную звукоизоляцию, позволяя сосредоточиться на музыке или разговоре, не отвлекаясь на шум улицы или офиса. Мягкое оголовье и амбушюры повторяют анатомические изгибы, гарантируя комфорт даже при многочасовом использовании. Динамические излучатели с диаметром мембраны 40 миллиметров воспроизводят широкий диапазон частот от 20 до 20000 герц. Вы услышите насыщенные низкие частоты, чистые средние и детализированные высокие — звуковая сцена получается объёмной и живой, идеально подходящей как для прослушивания любимых треков, так и для просмотра фильмов. Подключение гарнитуры происходит по беспроводному каналу через Bluetooth. Версия Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное соединение на расстоянии до 10 метров от источника сигнала. Это значит, что вы можете свободно перемещаться по комнате или офису, не теряя связи со смартфоном или ноутбуком. Время автономной работы составляет до 25 часов непрерывного воспроизведения — этого запаса энергии хватит на несколько дней интенсивного использования без необходимости подзарядки. Управление воспроизведением и регулятор громкости вынесены на корпус наушников: вы можете переключать треки, отвечать на звонки и регулировать громкость, не доставая телефон из кармана. Особого внимания заслуживает встроенный микрофон с функцией выключения. Он обеспечивает чёткую передачу голоса во время разговоров, а возможность отключить микрофон одним нажатием добавляет приватности, когда это необходимо. Кабель, идущий в комплекте, является отсоединяемым и подключается к гарнитуре с одной стороны. Форма штекера прямая, что делает подключение к любому устройству простым и надёжным. Это решение позволяет использовать гарнитуру в проводном режиме, если уровень заряда аккумулятора подошёл к концу, или подключать её к технике, не оснащённой Bluetooth. Чёрный цвет корпуса и лаконичный дизайн делают модель SmartBuy ADVANCE Black универсальным аксессуаром, который органично впишется в любой образ. Гарнитура подойдёт как для повседневного использования в городе, так и для домашних занятий. Надёжные материалы сборки и продуманная эргономика гарантируют долгий срок службы. Если вы ищете баланс между ценой, качеством звука и функциональностью, эта модель станет отличным выбором. Ощутите свободу беспроводного звука и наслаждайтесь каждой нотой без ограничений.
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