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Наушники Redragon PELIAS чёрная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redragon PELIAS чёрная

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Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 4
Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 5
Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 6
Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 1
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 2
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 3
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 4
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 5
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 6
  • Наушники Redragon PELIAS чёрная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Redragon PELIAS чёрная
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
360

Описание товара Наушники Redragon PELIAS чёрная

Описание товара Наушники Redragon PELIAS чёрная Pelias — это проводные наушники с разъемом 3.5 мм, легкие и идеально подходящие для длительного ношения.

Отзывы о товаре Наушники Redragon PELIAS чёрная




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Redragon PELIAS чёрная Pelias — это проводные наушники с разъемом 3.5 мм, легкие и идеально подходящие для длительного ношения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Redragon PELIAS чёрная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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