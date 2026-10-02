Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 408788
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
150
Описание товара Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White Беспроводная стереогарнитура Nobby Practic T— 101 — это удобное и компактное устройство, позволяющее не только продолжительное время наслаждаться любимой музыкой, но и всегда оставаться на связи. Комфортные в использовании, со стильным ярким дизайном. Эргономичные раковины с кнопками управления и встроенным микрофоном подарят вам абсолютный комфорт при использовании гарнитуры и позволят, не доставая ваш гаджет, оперативно ответить на телефонный звонок или переключить музыку. Наушники всего за несколько секунд подсоединятся к вашему смартфону и позволят наслаждаться музыкой до 10 часов без подзарядки, при использовании зарядного чехла.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White Беспроводная стереогарнитура Nobby Practic T— 101 — это удобное и компактное устройство, позволяющее не только продолжительное время наслаждаться любимой музыкой, но и всегда оставаться на связи. Комфортные в использовании, со стильным ярким дизайном. Эргономичные раковины с кнопками управления и встроенным микрофоном подарят вам абсолютный комфорт при использовании гарнитуры и позволят, не доставая ваш гаджет, оперативно ответить на телефонный звонок или переключить музыку. Наушники всего за несколько секунд подсоединятся к вашему смартфону и позволят наслаждаться музыкой до 10 часов без подзарядки, при использовании зарядного чехла.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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