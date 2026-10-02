Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 250466
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, г.
410
Описание товара Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
Bluetooth-наушники с микрофоном. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер. Встроенный FM-приемник. Радиус действия 10 м.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Bluetooth-наушники с микрофоном. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука. Слот для карты памяти стандарта Micro-SD превращает наушники в MP3-плеер. Встроенный FM-приемник. Радиус действия 10 м.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Defender FreeMotion B525 серый+белый – стоимость товара 880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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