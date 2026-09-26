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Наушники A4Tech HU-8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech HU-8

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Наушники A4Tech HU-8 - фото 1
Наушники A4Tech HU-8 - фото 2
Наушники A4Tech HU-8 - фото 3
Наушники A4Tech HU-8 - фото 4
Наушники A4Tech HU-8 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HU-8 - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-8 - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-8 - фото 3
  • Наушники A4Tech HU-8 - фото 4
  • Наушники A4Tech HU-8 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621348
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
220

Описание товара Наушники A4Tech HU-8

Описание товара Наушники A4Tech HU-8 Проводная гарнитура A4Tech HU-8 с облегченной конструкцией обеспечивает комфорт в использовании и не вызывает усталости. Она позволяет прослушивать аудиоконтент и общаться. Закрытое акустическое исполнение с 40-мм динамиками формирует насыщенный и чистый звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге с четкостью передает голос.Гарнитура A4Tech HU-8 отличается широкой совместимостью с компьютерами, планшетами и мобильными устройствами. Она подключается проводным способом с помощью аудиоразъема 3.5 мм. С помощью механического регулятора можно настраивать уровень громкости. Смотрите также: MP3-плееры , Аксессуары для наушников , Наушники , Портативная акустика , Беспроводные , Bluetooth , С микрофоном , samsung galaxy buds pro , samsung galaxy buds live , samsung galaxy buds 2 , Беспроводные Samsung , samsung galaxy buds2 pro , Недорогие , спортивные , Беспроводные Sony Теги товара: Для компьютера , Игровые , Накладные , Для прослушивания музыки , Вкладыши , Проводные , Черные , Bluetooth для компьютера , Беспроводные для компьютера , Гарнитура с накладными наушниками , Игровые до 3000 рублей , jbl с микрофоном

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-8




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech HU-8 Проводная гарнитура A4Tech HU-8 с облегченной конструкцией обеспечивает комфорт в использовании и не вызывает усталости. Она позволяет прослушивать аудиоконтент и общаться. Закрытое акустическое исполнение с 40-мм динамиками формирует насыщенный и чистый звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге с четкостью передает голос.Гарнитура A4Tech HU-8 отличается широкой совместимостью с компьютерами, планшетами и мобильными устройствами. Она подключается проводным способом с помощью аудиоразъема 3.5 мм. С помощью механического регулятора можно настраивать уровень громкости. Смотрите также: MP3-плееры , Аксессуары для наушников , Наушники , Портативная акустика , Беспроводные , Bluetooth , С микрофоном , samsung galaxy buds pro , samsung galaxy buds live , samsung galaxy buds 2 , Беспроводные Samsung , samsung galaxy buds2 pro , Недорогие , спортивные , Беспроводные Sony Теги товара: Для компьютера , Игровые , Накладные , Для прослушивания музыки , Вкладыши , Проводные , Черные , Bluetooth для компьютера , Беспроводные для компьютера , Гарнитура с накладными наушниками , Игровые до 3000 рублей , jbl с микрофоном
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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