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Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue

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Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 1
Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 2
Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 3
Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 4
Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 5
Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 1
  • Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 2
  • Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 3
  • Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 4
  • Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 5
  • Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259214
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий, черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue

Наушники Gembird представляют собой удобное и функциональное устройство для повседневного использования. Эти накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальным выбором для онлайн-звонков, игр и прослушивания музыки. Проводное подключение с длиной кабеля 2,5 метра обеспечивает надежную передачу аудиосигнала и достаточную свободу движения. Элегантный дизайн в синем и черном цветах добавляет стильный акцент, гармонично вписывающийся в любой образ. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает широкую совместимость с множеством устройств, включая смартфоны, планшеты и компьютеры. Бренд Gembird известен своим качеством и долговечностью, поэтому вы можете быть уверены в надежной работе этих наушников. Независимо от того, используете ли вы их для работы, учёбы или отдыха, наушники Gembird обеспечат отличное звучание и комфорт.

Отзывы о товаре Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий, черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Gembird представляют собой удобное и функциональное устройство для повседневного использования. Эти накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальным выбором для онлайн-звонков, игр и прослушивания музыки. Проводное подключение с длиной кабеля 2,5 метра обеспечивает надежную передачу аудиосигнала и достаточную свободу движения. Элегантный дизайн в синем и черном цветах добавляет стильный акцент, гармонично вписывающийся в любой образ. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает широкую совместимость с множеством устройств, включая смартфоны, планшеты и компьютеры. Бренд Gembird известен своим качеством и долговечностью, поэтому вы можете быть уверены в надежной работе этих наушников. Независимо от того, используете ли вы их для работы, учёбы или отдыха, наушники Gembird обеспечат отличное звучание и комфорт.
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Доставка
Отзывы


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