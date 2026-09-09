Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Gembird MHS-G55 Survarium Black-Blue
Наушники Gembird представляют собой удобное и функциональное устройство для повседневного использования. Эти накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальным выбором для онлайн-звонков, игр и прослушивания музыки. Проводное подключение с длиной кабеля 2,5 метра обеспечивает надежную передачу аудиосигнала и достаточную свободу движения. Элегантный дизайн в синем и черном цветах добавляет стильный акцент, гармонично вписывающийся в любой образ. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает широкую совместимость с множеством устройств, включая смартфоны, планшеты и компьютеры. Бренд Gembird известен своим качеством и долговечностью, поэтому вы можете быть уверены в надежной работе этих наушников. Независимо от того, используете ли вы их для работы, учёбы или отдыха, наушники Gembird обеспечат отличное звучание и комфорт.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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