Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255348
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
зеленый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
595
Описание товара Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный
Наушники Oklick HS-L500G - отличная игровая модель для геймеров. Удобство этой модели обеспечено мягкими и глубокими амбушюрами, охватывающими голову пользователя. Они крепятся к регулируемому оголовью с мягкой накладкой, которое можно настроить под размеры любой головы. Подключение к ПК и ноутбукам осуществляется при разъема 2х3,5 мм и USB.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
зеленый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Наушники Oklick HS-L500G - отличная игровая модель для геймеров. Удобство этой модели обеспечено мягкими и глубокими амбушюрами, охватывающими голову пользователя. Они крепятся к регулируемому оголовью с мягкой накладкой, которое можно настроить под размеры любой головы. Подключение к ПК и ноутбукам осуществляется при разъема 2х3,5 мм и USB.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Наушники Oklick HS-L500G TOXIC черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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