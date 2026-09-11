Наушники A4Tech HU-9 черный (HU-9 (BLACK))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512552
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
197
Описание товара Наушники A4Tech HU-9 черный (HU-9 (BLACK))
Описание товара Наушники A4Tech HU-9 черный (HU-9 (BLACK)) Проводная стереогарнитура с динамиками диаметром 40 мм. Добавьте сбалансированного звучания вашим любимым мелодиям! Потрясающий звук, непревзойдённый комфорт! Полностью совместима с голосовыми мессенджерами Skype, Windows Messenger и другими. Интерфейс подключения USB.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНаушники игровые Defender Gaming Cujo Black/Red (64505)
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH100i черный
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНаушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-35 черный
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech HU-9 черный (HU-9 (BLACK)) Проводная стереогарнитура с динамиками диаметром 40 мм. Добавьте сбалансированного звучания вашим любимым мелодиям! Потрясающий звук, непревзойдённый комфорт! Полностью совместима с голосовыми мессенджерами Skype, Windows Messenger и другими. Интерфейс подключения USB.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech HU-9 черный (HU-9 (BLACK)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-9 черный (HU-9 (BLACK))