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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL)

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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 1
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 2
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 3
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 4
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 5
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 6
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 7
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 8
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 9
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 10
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 11
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 12
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 13
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 14
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 15
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 16
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 17
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 18
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 19
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 20
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 21
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 22
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 23
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 24
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 25
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 26
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 27
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 28
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 29
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 30
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 31
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 32
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 33
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 34
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 35
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 36
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 37
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 38
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 39
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 40
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 1
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 2
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 3
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 4
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 5
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 6
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 7
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 8
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 9
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 10
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 11
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 12
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 13
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 14
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 15
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 16
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 17
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 18
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 19
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 20
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 21
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 22
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 23
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 24
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 25
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 26
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 27
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 28
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 29
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 30
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 31
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 32
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 33
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 34
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 35
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 36
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 37
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 38
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 39
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 40
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 000 руб.  1 221 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679312
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
90

Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL)

Динамический драйвер размером 10 мм обеспечивает невероятную производительность, низкие искажения, насыщенные басы и более четкие высокие тона. Одним движение открытия крышки кейса наушники обеспечивают быстрое сопряжение по Bluetooth с устройствами. Также, зарядный кейс поддерживает сброс настроек для быстрой работы и легкого сопряжения. Bluetooth 5.4 обеспечивает лучшее и более быстрое взаимодействие, что дает стабильный звук с меньшим энергопотреблением для длительного прослушивания. Полного заряда аккумулятора наушников хватит до 7 часов автономной работы и до 36 часов автономной работы с портативным кейсом для зарядки. Алгоритм Al-шумоподавления точно различает человеческий голос и окружающий шум, поэтому даже в самых шумных условиях наушники точно улавливают звук голоса и эффективно уменьшает окружающий шум. Благодаря уникальному дизайну наушники комфортно носить в течение всего дня, а вес одного наушника составляет всего 3.6 грамма. Степень защиты от окружающей среды по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками во время тренировок. Сенсорное управление позволяет легко принимать или отклонять входящие вызовы и переключать музыкальные композиции.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL)




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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Динамический драйвер размером 10 мм обеспечивает невероятную производительность, низкие искажения, насыщенные басы и более четкие высокие тона. Одним движение открытия крышки кейса наушники обеспечивают быстрое сопряжение по Bluetooth с устройствами. Также, зарядный кейс поддерживает сброс настроек для быстрой работы и легкого сопряжения. Bluetooth 5.4 обеспечивает лучшее и более быстрое взаимодействие, что дает стабильный звук с меньшим энергопотреблением для длительного прослушивания. Полного заряда аккумулятора наушников хватит до 7 часов автономной работы и до 36 часов автономной работы с портативным кейсом для зарядки. Алгоритм Al-шумоподавления точно различает человеческий голос и окружающий шум, поэтому даже в самых шумных условиях наушники точно улавливают звук голоса и эффективно уменьшает окружающий шум. Благодаря уникальному дизайну наушники комфортно носить в течение всего дня, а вес одного наушника составляет всего 3.6 грамма. Степень защиты от окружающей среды по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками во время тренировок. Сенсорное управление позволяет легко принимать или отклонять входящие вызовы и переключать музыкальные композиции.
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Доставка
Отзывы


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