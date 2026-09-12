Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play White M2420E1 (BHR8773GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play White M2420E1 (BHR8773GL)
Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play White M2420E1 (BHR8773GL) Динамический драйвер размером 10 мм обеспечивает невероятную производительность, низкие искажения, насыщенные басы и более четкие высокие тона. Одним движение открытия крышки кейса наушники обеспечивают быстрое сопряжение по Bluetooth с устройствами. Также, зарядный кейс поддерживает сброс настроек для быстрой работы и легкого сопряжения. Bluetooth 5.4 обеспечивает лучшее и более быстрое взаимодействие, что дает стабильный звук с меньшим энергопотреблением для длительного прослушивания. Полного заряда аккумулятора наушников хватит до 7 часов автономной работы и до 36 часов автономной работы с портативным кейсом для зарядки. Алгоритм Al-шумоподавления точно различает человеческий голос и окружающий шум, поэтому даже в самых шумных условиях наушники точно улавливают звук голоса и эффективно уменьшает окружающий шум. Благодаря уникальному дизайну наушники комфортно носить в течение всего дня, а вес одного наушника составляет всего 3.6 грамма. Степень защиты от окружающей среды по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками во время тренировок. Сенсорное управление позволяет легко принимать или отклонять входящие вызовы и переключать музыкальные композиции.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитНаушники Defender Freebuds B525 pink/White (63528)
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B571 63571
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитНаушники Redragon PELIAS чёрная
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитНaушники Smartbuy ADVANCE черный (SBH911)
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-7P
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B540 (63540) Black
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-30 черный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play White M2420E1 (BHR8773GL)