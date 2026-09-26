Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621406
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
210
Описание товара Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323)
Описание товара Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) Компьютерная гарнитура. ABS пластик. Регулируемое оголовье. Легкий вес. Фильтр на микрофоне, микрофон на гибкой поворотной ножке. Подключение - USB type A. На проводе контроллер с индикатором работы, вкл/выкл микрофона, регулировка громкости. Отлично подходит для длительного использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) Компьютерная гарнитура. ABS пластик. Регулируемое оголовье. Легкий вес. Фильтр на микрофоне, микрофон на гибкой поворотной ножке. Подключение - USB type A. На проводе контроллер с индикатором работы, вкл/выкл микрофона, регулировка громкости. Отлично подходит для длительного использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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