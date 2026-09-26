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Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594)

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Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 1
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 2
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 3
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 4
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 5
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 6
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 7
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 8
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 9
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 10
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 11
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 12
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 13
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 14
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 15
Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 1
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 2
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 3
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 4
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 5
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 6
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 7
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 8
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 9
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 10
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 11
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 12
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 13
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 14
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 15
  • Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621408
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.35
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х6
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594)

Описание товара Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) Простой способ общаться, одновременно работая на компьютере, смартфоне или планшете. Гарнитура оснащена стандартным аудиоразъемом 3,5 мм и поддерживает большинство операционных систем и платформ. Все, что нужно для четкой передачи голоса во время общения. Идеальная гарнитура для работы: звонков, общения по Skype, вебинаров и многого другого. Гарнитура оснащена кабелем длиной 235 см — во время долгой беседы можно встать и потянуться. Кристально чистый звук для музыки, игр и общения. Надежная гарнитура для повседневных задач, в том числе общения по видеосвязи с семьей и коллегами. Держатель микрофона поворачивается на 180° для размещения микрофона слева или справа. Положение микрофона можно менять для улучшения передачи голоса и снижения фонового шума. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Прочная, но легкая конструкция стереогарнитуры имеет широкий диапазон регулировки. Амбушюры из мягкого пеноматериала обеспечивают комфорт при длительном использовании.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.35
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) Простой способ общаться, одновременно работая на компьютере, смартфоне или планшете. Гарнитура оснащена стандартным аудиоразъемом 3,5 мм и поддерживает большинство операционных систем и платформ. Все, что нужно для четкой передачи голоса во время общения. Идеальная гарнитура для работы: звонков, общения по Skype, вебинаров и многого другого. Гарнитура оснащена кабелем длиной 235 см — во время долгой беседы можно встать и потянуться. Кристально чистый звук для музыки, игр и общения. Надежная гарнитура для повседневных задач, в том числе общения по видеосвязи с семьей и коллегами. Держатель микрофона поворачивается на 180° для размещения микрофона слева или справа. Положение микрофона можно менять для улучшения передачи голоса и снижения фонового шума. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Прочная, но легкая конструкция стереогарнитуры имеет широкий диапазон регулировки. Амбушюры из мягкого пеноматериала обеспечивают комфорт при длительном использовании.
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Отзывы


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