Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594)
Описание товара Наушники Logitech H111 темно-серый (981-000594) Простой способ общаться, одновременно работая на компьютере, смартфоне или планшете. Гарнитура оснащена стандартным аудиоразъемом 3,5 мм и поддерживает большинство операционных систем и платформ. Все, что нужно для четкой передачи голоса во время общения. Идеальная гарнитура для работы: звонков, общения по Skype, вебинаров и многого другого. Гарнитура оснащена кабелем длиной 235 см — во время долгой беседы можно встать и потянуться. Кристально чистый звук для музыки, игр и общения. Надежная гарнитура для повседневных задач, в том числе общения по видеосвязи с семьей и коллегами. Держатель микрофона поворачивается на 180° для размещения микрофона слева или справа. Положение микрофона можно менять для улучшения передачи голоса и снижения фонового шума. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Прочная, но легкая конструкция стереогарнитуры имеет широкий диапазон регулировки. Амбушюры из мягкого пеноматериала обеспечивают комфорт при длительном использовании.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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