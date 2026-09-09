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Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271)

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Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 1
Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 2
Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 3
Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 4
Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 1
  • Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 2
  • Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 3
  • Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 4
  • Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203186
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
210

Описание товара Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271)

Наушники Logitech H110 – это многофункциональная стереогарнитура. Во время прохождения игр вас будет сопровождать объемный звук, также гарнитура подойдет для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Регулируемое оголовье настраивается для более удобного размещения на голове. Накладная конструкция амбушюр гарантирует ясное и насыщенное звучание. Гарнитура Logitech H110 имеет универсальную конструкцию, которая позволяет закреплять микрофон с любой стороны. Динамический интервал 20–20000 Гц обеспечивает полное погружение в мир музыки. Чувствительность 58 дБ позволяет добиться большой громкости. Подключение к музыкальному устройству происходит благодаря соединительному шнуру, который вставляется в разъем 3.5 мм. Длина кабеля составляет 1.83 м. Одностороннее соединение исключает неудобства при работе с мышью или клавиатурой. Излучатели динамического типа расположены с каждой стороны.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники Logitech H110 – это многофункциональная стереогарнитура. Во время прохождения игр вас будет сопровождать объемный звук, также гарнитура подойдет для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Регулируемое оголовье настраивается для более удобного размещения на голове. Накладная конструкция амбушюр гарантирует ясное и насыщенное звучание. Гарнитура Logitech H110 имеет универсальную конструкцию, которая позволяет закреплять микрофон с любой стороны. Динамический интервал 20–20000 Гц обеспечивает полное погружение в мир музыки. Чувствительность 58 дБ позволяет добиться большой громкости. Подключение к музыкальному устройству происходит благодаря соединительному шнуру, который вставляется в разъем 3.5 мм. Длина кабеля составляет 1.83 м. Одностороннее соединение исключает неудобства при работе с мышью или клавиатурой. Излучатели динамического типа расположены с каждой стороны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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