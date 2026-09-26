Наушники A4Tech HS-8i черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный
Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный Проводная гарнитура A4Tech HS-8I предназначена для совместного использования с компьютерами, игровыми консолями и мобильными устройствами, в которых есть разъем аудио 3.5 мм. Динамические излучатели 40 мм с расширенным диапазоном частот 20-20000 Гц формируют насыщенный и детализированный звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге передает голос без искажений. Благодаря эргономичной форме накладных амбушюр и облегченному оголовью она комфортно располагается, не вызывая ощущения усталости в продолжительной эксплуатации. A4Tech HS-8I подключается с помощью аудиокабеля 3.5 мм. На корпусе предусмотрен регулятор громкости.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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