Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный
Игровые наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE Black закрытого типа обеспечивают оптимальную звукоизоляцию, что позволяет использовать устройство в общественном транспорте или шумных помещениях. Благодаря особенностям конструкции модель можно быстро фиксировать и при необходимости регулировать длину дужки. Оптимальный диаметр внутренней мембраны (40 мм), диапазон доступных частот, а также чувствительность, равная 105 дБ, обеспечивают высокое качество воспроизводимого звука.Модель Oklick HS-L370G ECLIPSE Black предназначена для видеоигр любого жанра. Благодаря универсальному штекеру форм-фактора mini-jack наушники можно подключать как к стационарному компьютеру или ноутбуку, так и к геймпаду при наличии соответствующего разъема. Устройство оснащено всенаправленным микрофоном, что позволяет взаимодействовать с другими игроками. В комплекте есть мягкие амбушюры, обеспечивающие комфортные условия эксплуатации.
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