Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019)
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019)
Универсальная гарнитура с микрофоном Оклик HS-M400 станет верным напарником во время компьютерных игр, прослушивания музыки и работы. Она весит всего 139 г, обладает мягкими амбушюрами и адаптивным оголовьем, что позволяет комфортно носить наушники несколько часов подряд, не опасаясь усталости. Модель оснащена большими 40-миллиметровыми динамиками. Она воспроизводит звук в широком диапазоне 20 Гц – 20 кГц и поддерживает формат стерео 2.0. Благодаря этому в HS-M400 можно наслаждаться превосходным ярким и живым звучанием. Аксессуар относится к закрытому типу: чашки наушников плотно облегают ухо и создают акустическую камеру для дополнительного усиления ударных басов. Положение всенаправленного микрофона легко настроить с помощью гибкой дужки. Функция пассивного шумоподавления уберет лишние звуки, когда вы разговариваете в игровом чате или на онлайн-встречах с коллегами. Если микрофон не нужен постоянно, его можно откинуть наверх. Длинный 1,8-метровый USB-кабель удобно подключается к системному блоку. На проводе расположен функциональный контроллер, который позволяет регулировать громкость и отключать микрофон.
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