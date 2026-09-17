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Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Twins 975 белый (63975)

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Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - фото 1
Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - фото 2
Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - фото 1
  • Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - фото 2
  • Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Twins 975 белый (63975)
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
16
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Нaушники Defender Twins 975 белый (63975)

Модель Defender Twins 975 White открывает мир беспроводных аудиорешений без лишних проводов и сложностей. Это полностью беспроводные вставные наушники закрытого типа, которые дарят свободу движений при прослушивании музыки, подкастов или ведении телефонных разговоров. Благодаря встроенным динамическим излучателям с диаметром мембраны тринадцать миллиметров, гарнитура воспроизводит звуковой диапазон от ста до двадцати тысяч герц с номинальным сопротивлением тридцать два ома. Чувствительность на уровне ста двенадцати децибел гарантирует чёткое звучание даже в условиях сравнительно низкой громкости источника сигнала. Передовая версия беспроводного протокола Bluetooth пять целых три десятых обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до десяти метров без заметных сбоев или задержек. Гарнитура без труда сопрягается со смартфоном, планшетом или ноутбуком благодаря поддержке ключевых профилей подключения, включая двунаправленную передачу стереозвука, управление воспроизведением и функции громкой связи. Для комфортных звонков предусмотрен встроенный микрофон с частотным диапазоном от пятидесяти до десяти тысяч герц и импедансом две тысячи двести ом. Система активного шумоподавления микрофона заметно снижает фоновый шум, делая собеседника слышимым более отчётливо, даже если вы находитесь на улице или в общественном транспорте. Автономное время работы от одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью двадцать пять миллиампер-часов составляет четыре часа непрерывного использования. Вместе с зарядным кейсом, ёмкость аккумулятора которого достигает двести пятьдесят миллиампер-часов, общая продолжительность прослушивания увеличивается до шестнадцати часов. На полное восстановление энергии наушникам требуется всего полтора часа: процесс совсем недолгий и удобный для ритма современного человека. Компактный чехол-футляр надёжно защищает вкладыши от повреждений и позволяет всегда носить гарнитуру с собой без риска где-либо оставить зарядный кабель. Закрытая конструкция акустического оформления нарядно отсекает внешние шумы и создаёт более плотный бас, не искажая средние и верхние частоты. Полное отсутствие шейного крепления переводит дискретность использования на принципиально новый уровень. Наушник устанавливается непосредственно в ушную раковину, надежно удерживаясь без ложечек, дужек или заушников. Мягкие силиконовые накладки из комплекта сменных амбушюр помогают подобрать идеально комфортную посадку для максимально удобной фиксации во время прогулки, занятий легкой домкой или поездки в метро. В результате вы получаете хорошо сбалансированный, узнаваемый звук с четкой локализацией инструментов, приятного тембра и эффект живой, объёмной звуковой сцены без толстых проводов и посторонних раздражителей. Для активных пользователей социальных сетей, ради звонков с шероховатостью абсолютно "прямой задачи" Bluetooth ключевое значение имеют именно стабильность и доступность сборка. Бесперебойность за малую задержку обеспечивает качественную передачу сигнала даже при фиксации телефона в нагрудном кармане. Подключая прямо из кейса, модель полностью автоматически запускается почти идентичное сопряжение с источником звука. Эргономично повторяющие форму уха звуководы приятны любым изданием музыки и интервью независимо от предпочитаемого дома длительности использования. Каждый ключевой элемент плавно совмещен с установленным пользователем уровнем чувствительности микрофона и общим диапазоном звуковых сигналов связи, поручив минимальную нужду выкручиваться лишним шумам, повторяя четкий бытовой апломб использования носимой бытовой техники звучащей дома. Это выбор активного слушателя ценящего простоту управления круглосуточная работай поставленных профессиональных результатов вашей связки цифровых ресурсов под рукой чистоты белого цвета. Изысканная частичка технологичного мира посмешанным цветом спокойной линии практика уже ближе только здесь, если резервировка сталкивалась где угодно. Душевная выверка отключающей бас прогноза выходного под ногами естества



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Отзывы о товаре Нaушники Defender Twins 975 белый (63975)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
16
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Defender Twins 975 White открывает мир беспроводных аудиорешений без лишних проводов и сложностей. Это полностью беспроводные вставные наушники закрытого типа, которые дарят свободу движений при прослушивании музыки, подкастов или ведении телефонных разговоров. Благодаря встроенным динамическим излучателям с диаметром мембраны тринадцать миллиметров, гарнитура воспроизводит звуковой диапазон от ста до двадцати тысяч герц с номинальным сопротивлением тридцать два ома. Чувствительность на уровне ста двенадцати децибел гарантирует чёткое звучание даже в условиях сравнительно низкой громкости источника сигнала. Передовая версия беспроводного протокола Bluetooth пять целых три десятых обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до десяти метров без заметных сбоев или задержек. Гарнитура без труда сопрягается со смартфоном, планшетом или ноутбуком благодаря поддержке ключевых профилей подключения, включая двунаправленную передачу стереозвука, управление воспроизведением и функции громкой связи. Для комфортных звонков предусмотрен встроенный микрофон с частотным диапазоном от пятидесяти до десяти тысяч герц и импедансом две тысячи двести ом. Система активного шумоподавления микрофона заметно снижает фоновый шум, делая собеседника слышимым более отчётливо, даже если вы находитесь на улице или в общественном транспорте. Автономное время работы от одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью двадцать пять миллиампер-часов составляет четыре часа непрерывного использования. Вместе с зарядным кейсом, ёмкость аккумулятора которого достигает двести пятьдесят миллиампер-часов, общая продолжительность прослушивания увеличивается до шестнадцати часов. На полное восстановление энергии наушникам требуется всего полтора часа: процесс совсем недолгий и удобный для ритма современного человека. Компактный чехол-футляр надёжно защищает вкладыши от повреждений и позволяет всегда носить гарнитуру с собой без риска где-либо оставить зарядный кабель. Закрытая конструкция акустического оформления нарядно отсекает внешние шумы и создаёт более плотный бас, не искажая средние и верхние частоты. Полное отсутствие шейного крепления переводит дискретность использования на принципиально новый уровень. Наушник устанавливается непосредственно в ушную раковину, надежно удерживаясь без ложечек, дужек или заушников. Мягкие силиконовые накладки из комплекта сменных амбушюр помогают подобрать идеально комфортную посадку для максимально удобной фиксации во время прогулки, занятий легкой домкой или поездки в метро. В результате вы получаете хорошо сбалансированный, узнаваемый звук с четкой локализацией инструментов, приятного тембра и эффект живой, объёмной звуковой сцены без толстых проводов и посторонних раздражителей. Для активных пользователей социальных сетей, ради звонков с шероховатостью абсолютно "прямой задачи" Bluetooth ключевое значение имеют именно стабильность и доступность сборка. Бесперебойность за малую задержку обеспечивает качественную передачу сигнала даже при фиксации телефона в нагрудном кармане. Подключая прямо из кейса, модель полностью автоматически запускается почти идентичное сопряжение с источником звука. Эргономично повторяющие форму уха звуководы приятны любым изданием музыки и интервью независимо от предпочитаемого дома длительности использования. Каждый ключевой элемент плавно совмещен с установленным пользователем уровнем чувствительности микрофона и общим диапазоном звуковых сигналов связи, поручив минимальную нужду выкручиваться лишним шумам, повторяя четкий бытовой апломб использования носимой бытовой техники звучащей дома. Это выбор активного слушателя ценящего простоту управления круглосуточная работай поставленных профессиональных результатов вашей связки цифровых ресурсов под рукой чистоты белого цвета. Изысканная частичка технологичного мира посмешанным цветом спокойной линии практика уже ближе только здесь, если резервировка сталкивалась где угодно. Душевная выверка отключающей бас прогноза выходного под ногами естества


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей
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Доставка
Отзывы


Нaушники Defender Twins 975 белый (63975) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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