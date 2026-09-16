Наушники Defender Apods (63913) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 706166
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
850 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
140
Описание товара Наушники Defender Apods (63913) White
Defender Apods - полностью беспроводные (tws) наушники с сенсорным управлением. Эргономичная форма, отличный звук, моментальное соединение с телефоном. Совместимость с iPhone и устройствами на базе Android.
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Defender Apods - полностью беспроводные (tws) наушники с сенсорным управлением. Эргономичная форма, отличный звук, моментальное соединение с телефоном. Совместимость с iPhone и устройствами на базе Android.
Наушники Defender Apods (63913) White - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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