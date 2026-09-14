Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 467197
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black
Беспроводные накладные наушники с микрофоном. Чувствительность 115 дБ. Время работы 5 часов. Радиус действия 10 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 Black
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 Blue
-
В наличииЦена 800 руб. 1 390 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 White
-
В наличииЦена 800 руб. 1 190 руб.200 руб. в СплитНаушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитDefender Cyberdots 280 63280
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНаушники Logitech H111 серый (981-000593)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750U USB черный
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНаушники Defender Apods (63913) White
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНaушники Defender Twins 975 белый (63975)
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Беспроводные накладные наушники с микрофоном. Чувствительность 115 дБ. Время работы 5 часов. Радиус действия 10 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 830 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Defender Freemotion B552 (63552) Black