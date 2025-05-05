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Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red

21 Отзывы
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Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 1
Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 2
Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 3
Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 4
Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 1
  • Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 2
  • Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 3
  • Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 4
  • Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
800 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158815
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red

Наушники JBL T110 выбор тех, кто предпочитает наслаждаться качественным звучанием любимых композиций в движении. Они легкие и компактные, вставные силиконовые амбушюры обеспечат надежное закрепление в ухе, предотвращая их возможное выпадение и обеспечивая максимальный комфорт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, сопротивление в 16 Ом вот показатели того, что при использовании JBL T100 вы получаете сбалансированный чистый и мощный звук. Для еще большего удобства конструкцией наушников предусмотрены наличие микрофона и функциональных клавиш.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Покупали ребенку 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Софья С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, недорогие, брала для прослушивания аудиокниг, и просмотра фильмов, мне они подошли. Сразу подцепились и начали работать, взяла красные, чтобы было легче найти, и не спутать с другими))) Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок знакомой, наушники ей понравились, в сравнении с прошлыми - звук хороший. Одна проблема, через месяц использования один наушник стал работать немного тише второго, сложно сказать почему так, вроде бы провод она не дергала.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный! В целом товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Василий

Достоинства:
Отличное качество звука, сменные амбушюры, подходящие для ушей разных размеров, и достаточно длинный провод. Штекер хорошо подходит для большинства телефонов (в отличие от некоторых других наушников с утолщённым кольцом, которые могут не подойти к стандартным разъёмам телефонов). КотоФото привезли быстро, отработали четко.

Недостатки:
Провод не очень быстро выпрямляется после того, как его вынули из коробки, долго сохраняет первоначальную форму.

Комментарий:
Наушники действительно классные! Ранее покупал такие же для жены, только голубые — они прослужили долго, пока не были механически повреждены. Она попросила купить такую же модель, значит, ей действительно понравилось! :) Забавно, что красные оказались дешевле чёрных и голубых.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники без басов и премиум звука
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, яркие, красивые. Купила внуку в подарок к новому телефону. Внук очень доволен. Рекомендую товар и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Stasya R.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники работают замечательно, берём не в первый раз!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Ксеня

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, приятная цена, почти не путаются
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Данила С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, беру их уже 7 лет к ряду. Очень удобные и универсальные.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
брал для дочери, ей нравятся
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился дизайн и цвет! У меня обложка телефона ярко красная, а теперь и наушники такие же. Получился как комплект! А цена - так вообще подарок!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
доставлен товар во время спасибо доставке. наушники на вид качественные звучание норм . рекомендую к покупке. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену шикарный выбор. немного тихий звук, но качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для музыки, конечно, не пойдут. Но для созвонов самое то
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены хорошие. Иногда микрофон шалить начинает, на записят трещать может, но я для прослушивания музыки их взяла, а с этим они справляются прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Юра С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники очень хорошие за свои цену это лучшее наушники
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу, понравились.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Беру третий раз разные цвета. Наушниками довольна, звук отличный, дизайн, удобно и мягко лежат в ушах. Но раз в полтора, два года приходится покупать новые, постоянно летит левое ухо, звук становится тише пока не перестает работать вовсе. Уж не знаю с чем это связано. Но за такие деньги наушники отличные.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники JBL T110 выбор тех, кто предпочитает наслаждаться качественным звучанием любимых композиций в движении. Они легкие и компактные, вставные силиконовые амбушюры обеспечат надежное закрепление в ухе, предотвращая их возможное выпадение и обеспечивая максимальный комфорт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, сопротивление в 16 Ом вот показатели того, что при использовании JBL T100 вы получаете сбалансированный чистый и мощный звук. Для еще большего удобства конструкцией наушников предусмотрены наличие микрофона и функциональных клавиш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Покупали ребенку 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Софья С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, недорогие, брала для прослушивания аудиокниг, и просмотра фильмов, мне они подошли. Сразу подцепились и начали работать, взяла красные, чтобы было легче найти, и не спутать с другими))) Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок знакомой, наушники ей понравились, в сравнении с прошлыми - звук хороший. Одна проблема, через месяц использования один наушник стал работать немного тише второго, сложно сказать почему так, вроде бы провод она не дергала.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный! В целом товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Василий

Достоинства:
Отличное качество звука, сменные амбушюры, подходящие для ушей разных размеров, и достаточно длинный провод. Штекер хорошо подходит для большинства телефонов (в отличие от некоторых других наушников с утолщённым кольцом, которые могут не подойти к стандартным разъёмам телефонов). КотоФото привезли быстро, отработали четко.

Недостатки:
Провод не очень быстро выпрямляется после того, как его вынули из коробки, долго сохраняет первоначальную форму.

Комментарий:
Наушники действительно классные! Ранее покупал такие же для жены, только голубые — они прослужили долго, пока не были механически повреждены. Она попросила купить такую же модель, значит, ей действительно понравилось! :) Забавно, что красные оказались дешевле чёрных и голубых.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники без басов и премиум звука
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, яркие, красивые. Купила внуку в подарок к новому телефону. Внук очень доволен. Рекомендую товар и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Stasya R.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники работают замечательно, берём не в первый раз!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Ксеня

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, приятная цена, почти не путаются
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Данила С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, беру их уже 7 лет к ряду. Очень удобные и универсальные.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
брал для дочери, ей нравятся
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился дизайн и цвет! У меня обложка телефона ярко красная, а теперь и наушники такие же. Получился как комплект! А цена - так вообще подарок!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
доставлен товар во время спасибо доставке. наушники на вид качественные звучание норм . рекомендую к покупке. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену шикарный выбор. немного тихий звук, но качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для музыки, конечно, не пойдут. Но для созвонов самое то
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены хорошие. Иногда микрофон шалить начинает, на записят трещать может, но я для прослушивания музыки их взяла, а с этим они справляются прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Юра С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники очень хорошие за свои цену это лучшее наушники
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу, понравились.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Беру третий раз разные цвета. Наушниками довольна, звук отличный, дизайн, удобно и мягко лежат в ушах. Но раз в полтора, два года приходится покупать новые, постоянно летит левое ухо, звук становится тише пока не перестает работать вовсе. Уж не знаю с чем это связано. Но за такие деньги наушники отличные.


Наушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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