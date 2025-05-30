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Наушники jbl Tune 110 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники jbl Tune 110 Blue

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Наушники jbl Tune 110 Blue - фото 1
Наушники jbl Tune 110 Blue - фото 2
Наушники jbl Tune 110 Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники jbl Tune 110 Blue - фото 1
  • Наушники jbl Tune 110 Blue - фото 2
  • Наушники jbl Tune 110 Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150963
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
44

Описание товара Наушники jbl Tune 110 Blue

Динамические наушники с микрофоном. Чувствительность: 100 дБ. Импенданс: 16 Ом.

Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 110 Blue

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто отличные, пришли заряженные на 70%. Сразу подключились к телефону и подгрузилось приложение. Звук отличный. Вопросов нареканий на наушники нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Маргарита К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные наушники, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар!Наушники супер!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
соня с.

Достоинства:


Комментарий:
афигенное звучание,не пойму почему многим тихо,по мне прям идеально.что касается внешнего вида,все суперр,пластик качественный,коробка целая,кароче рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный, низкие частоты неплохо передаёт
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
ранее брали такие,вообще классные,заказываю повторно в подарок)))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сослан К.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня только один минус слишком тихо хотелось бы погромче Чистота звука хорошая
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Антон И.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники. оригинал. через приложение, без проблем, установилась русская озвучка.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Макс Г.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, звук шикарный, но есть один ОГРОМНЫЙ МИНУС, ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО ОГРОМНЫЙ. Почему, при подключении наушников через провод 3.5, нельзя регулировать громкость НА НАУШНИКАХ? ЧТО ЗА БРЕД!! ??? ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ТЕЛЕВИЗОРУ, звук на телевизоре можно хоть выключить, но в наушниках ничего не поменяется и они. работают на максимальной громкости. тоже самое при подключении у телефону, так же через провод. звук модно регулировать ТОЛЬКО В ТЕЛЕФОНЕ. Это вообще бред какой-то.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Полякова Ирина Алексеевна

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя!!! Всё в отличном состоянии !!! Звук божественный. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Артем Г.

Достоинства:


Комментарий:
наушники-бомба! звук чистый, басы присутствуют.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось, звук четкий, когда подключился через смартфон сразу перекинула на приложение, пришла с 80% заряда, вобщем кайф)
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Главное сын доволен! из минусов цена. пришлось переплатить, что бы получить в ближайшее время.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, звук качественный, заряда акб хватает надолго, через приложение можно настроить звучание под себя. Если разрядились можно использовать через шнур без Bluetooth, это тоже огромный плюс. Изначально купил себе чёрные, затем взял детям синие и белые, теперь у каждого свои Меня всё абсолютно устраивает, не жалею о покупке ни разу.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
На самом деле… звук хороший, я меломан, хотел что-то нового. Есть airpods pro, но здесь другой звук, он не такой сильный, но более чище. Если настроить эквалайзер, вам зайдет. Но не ищите разрыв ушей
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро, ещё не проверял в подарок
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Харин К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники как наушники, ничего необычного. Удобные, надеюсь долго прослужат
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Петр М.

Достоинства:


Комментарий:
пришли намного раньше, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Mark G.

Достоинства:


Комментарий:
В приложении отображаются. Качество звука вполне приемлимое. Были бы по громче, то были бы вообще шикарные наушники
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
наушники на высоте кайфую очень
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество и звук отличный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, удобные, заряд держат очень долго звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший и доставка оперативная. По звучанию все устраивает, если прогу скачать и настроить под себя то вообще цены нет!!! Рекомендую данного продавца! Цена и качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Легкие наушники. Нет активного шумоподавления. С приложением работает. С блютузом быстро соединяется с телефоном. При звонке книга выключается. Не привык еще к кнопке для ответа на звонок на правом наушнике.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
муж в восторге! все отлично настроилось, звук хороший. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, но требуют дополнительной настройки в приложении для лучшего звучания. После покупки пользовалась каждый день по несколько часов, зарядила первый раз только спустя месяц(и то они еще не сели) Из минусов: первое время жмут + правое ухо почти сразу разболталось.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Макаров Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Норм уши, после sony wh-1000-mx4 туговаты амбушюры, но тестю норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники суппер!!! Приложение установилось сразу при первом подключении. Пришли на 70% заряженные, слушаю несколько дней , заряд держат обалденно. Звук из вне не проходит. Смотрите внимательно на размер ушных подушек, могут оказаться маленькими, мне по размеру подошли, комфортно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Булат А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно сидят на голове, прекрасное шумоподавление, отличные наушники
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо звучат, даже для придирчивого слушателя, лёгкие, плотно и удобно сидят, во время бега прекрасно сидят и не беспокоят, хорошая шумоизоляция и удобное приложение с эквалайзером, в общем, за свои деньги прям годнота! рекомендую



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Динамические наушники с микрофоном. Чувствительность: 100 дБ. Импенданс: 16 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто отличные, пришли заряженные на 70%. Сразу подключились к телефону и подгрузилось приложение. Звук отличный. Вопросов нареканий на наушники нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Маргарита К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные наушники, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар!Наушники супер!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
соня с.

Достоинства:


Комментарий:
афигенное звучание,не пойму почему многим тихо,по мне прям идеально.что касается внешнего вида,все суперр,пластик качественный,коробка целая,кароче рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный, низкие частоты неплохо передаёт
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
ранее брали такие,вообще классные,заказываю повторно в подарок)))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сослан К.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня только один минус слишком тихо хотелось бы погромче Чистота звука хорошая
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Антон И.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники. оригинал. через приложение, без проблем, установилась русская озвучка.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Макс Г.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, звук шикарный, но есть один ОГРОМНЫЙ МИНУС, ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО ОГРОМНЫЙ. Почему, при подключении наушников через провод 3.5, нельзя регулировать громкость НА НАУШНИКАХ? ЧТО ЗА БРЕД!! ??? ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ТЕЛЕВИЗОРУ, звук на телевизоре можно хоть выключить, но в наушниках ничего не поменяется и они. работают на максимальной громкости. тоже самое при подключении у телефону, так же через провод. звук модно регулировать ТОЛЬКО В ТЕЛЕФОНЕ. Это вообще бред какой-то.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Полякова Ирина Алексеевна

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя!!! Всё в отличном состоянии !!! Звук божественный. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Артем Г.

Достоинства:


Комментарий:
наушники-бомба! звук чистый, басы присутствуют.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось, звук четкий, когда подключился через смартфон сразу перекинула на приложение, пришла с 80% заряда, вобщем кайф)
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Главное сын доволен! из минусов цена. пришлось переплатить, что бы получить в ближайшее время.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, звук качественный, заряда акб хватает надолго, через приложение можно настроить звучание под себя. Если разрядились можно использовать через шнур без Bluetooth, это тоже огромный плюс. Изначально купил себе чёрные, затем взял детям синие и белые, теперь у каждого свои Меня всё абсолютно устраивает, не жалею о покупке ни разу.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
На самом деле… звук хороший, я меломан, хотел что-то нового. Есть airpods pro, но здесь другой звук, он не такой сильный, но более чище. Если настроить эквалайзер, вам зайдет. Но не ищите разрыв ушей
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро, ещё не проверял в подарок
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Харин К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники как наушники, ничего необычного. Удобные, надеюсь долго прослужат
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Петр М.

Достоинства:


Комментарий:
пришли намного раньше, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Mark G.

Достоинства:


Комментарий:
В приложении отображаются. Качество звука вполне приемлимое. Были бы по громче, то были бы вообще шикарные наушники
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
наушники на высоте кайфую очень
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество и звук отличный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, удобные, заряд держат очень долго звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший и доставка оперативная. По звучанию все устраивает, если прогу скачать и настроить под себя то вообще цены нет!!! Рекомендую данного продавца! Цена и качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Легкие наушники. Нет активного шумоподавления. С приложением работает. С блютузом быстро соединяется с телефоном. При звонке книга выключается. Не привык еще к кнопке для ответа на звонок на правом наушнике.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
муж в восторге! все отлично настроилось, звук хороший. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, но требуют дополнительной настройки в приложении для лучшего звучания. После покупки пользовалась каждый день по несколько часов, зарядила первый раз только спустя месяц(и то они еще не сели) Из минусов: первое время жмут + правое ухо почти сразу разболталось.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Макаров Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Норм уши, после sony wh-1000-mx4 туговаты амбушюры, но тестю норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники суппер!!! Приложение установилось сразу при первом подключении. Пришли на 70% заряженные, слушаю несколько дней , заряд держат обалденно. Звук из вне не проходит. Смотрите внимательно на размер ушных подушек, могут оказаться маленькими, мне по размеру подошли, комфортно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Булат А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно сидят на голове, прекрасное шумоподавление, отличные наушники
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо звучат, даже для придирчивого слушателя, лёгкие, плотно и удобно сидят, во время бега прекрасно сидят и не беспокоят, хорошая шумоизоляция и удобное приложение с эквалайзером, в общем, за свои деньги прям годнота! рекомендую


Наушники jbl Tune 110 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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