Наушники jbl Tune 110 Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150963
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
44
Описание товара Наушники jbl Tune 110 Blue
Динамические наушники с микрофоном. Чувствительность: 100 дБ. Импенданс: 16 Ом.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто отличные, пришли заряженные на 70%. Сразу подключились к телефону и подгрузилось приложение. Звук отличный. Вопросов нареканий на наушники нет.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные наушники, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар!Наушники супер!
Достоинства:
Комментарий:
афигенное звучание,не пойму почему многим тихо,по мне прям идеально.что касается внешнего вида,все суперр,пластик качественный,коробка целая,кароче рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный, низкие частоты неплохо передаёт
Достоинства:
Комментарий:
ранее брали такие,вообще классные,заказываю повторно в подарок)))
Достоинства:
Комментарий:
Для меня только один минус слишком тихо хотелось бы погромче Чистота звука хорошая
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. оригинал. через приложение, без проблем, установилась русская озвучка.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, звук шикарный, но есть один ОГРОМНЫЙ МИНУС, ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО ОГРОМНЫЙ. Почему, при подключении наушников через провод 3.5, нельзя регулировать громкость НА НАУШНИКАХ? ЧТО ЗА БРЕД!! ??? ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ТЕЛЕВИЗОРУ, звук на телевизоре можно хоть выключить, но в наушниках ничего не поменяется и они. работают на максимальной громкости. тоже самое при подключении у телефону, так же через провод. звук модно регулировать ТОЛЬКО В ТЕЛЕФОНЕ. Это вообще бред какой-то.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя!!! Всё в отличном состоянии !!! Звук божественный. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
наушники-бомба! звук чистый, басы присутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось, звук четкий, когда подключился через смартфон сразу перекинула на приложение, пришла с 80% заряда, вобщем кайф)
Достоинства:
Комментарий:
Главное сын доволен! из минусов цена. пришлось переплатить, что бы получить в ближайшее время.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, звук качественный, заряда акб хватает надолго, через приложение можно настроить звучание под себя. Если разрядились можно использовать через шнур без Bluetooth, это тоже огромный плюс. Изначально купил себе чёрные, затем взял детям синие и белые, теперь у каждого свои Меня всё абсолютно устраивает, не жалею о покупке ни разу.
Достоинства:
Комментарий:
На самом деле… звук хороший, я меломан, хотел что-то нового. Есть airpods pro, но здесь другой звук, он не такой сильный, но более чище. Если настроить эквалайзер, вам зайдет. Но не ищите разрыв ушей
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, ещё не проверял в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Наушники как наушники, ничего необычного. Удобные, надеюсь долго прослужат
Достоинства:
Комментарий:
пришли намного раньше, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
В приложении отображаются. Качество звука вполне приемлимое. Были бы по громче, то были бы вообще шикарные наушники
Достоинства:
Комментарий:
наушники на высоте кайфую очень
Достоинства:
Комментарий:
Качество и звук отличный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, удобные, заряд держат очень долго звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший и доставка оперативная. По звучанию все устраивает, если прогу скачать и настроить под себя то вообще цены нет!!! Рекомендую данного продавца! Цена и качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Легкие наушники. Нет активного шумоподавления. С приложением работает. С блютузом быстро соединяется с телефоном. При звонке книга выключается. Не привык еще к кнопке для ответа на звонок на правом наушнике.
Достоинства:
Комментарий:
муж в восторге! все отлично настроилось, звук хороший. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, но требуют дополнительной настройки в приложении для лучшего звучания. После покупки пользовалась каждый день по несколько часов, зарядила первый раз только спустя месяц(и то они еще не сели) Из минусов: первое время жмут + правое ухо почти сразу разболталось.
Достоинства:
Комментарий:
Норм уши, после sony wh-1000-mx4 туговаты амбушюры, но тестю норм
Достоинства:
Комментарий:
Наушники суппер!!! Приложение установилось сразу при первом подключении. Пришли на 70% заряженные, слушаю несколько дней , заряд держат обалденно. Звук из вне не проходит. Смотрите внимательно на размер ушных подушек, могут оказаться маленькими, мне по размеру подошли, комфортно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно сидят на голове, прекрасное шумоподавление, отличные наушники
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо звучат, даже для придирчивого слушателя, лёгкие, плотно и удобно сидят, во время бега прекрасно сидят и не беспокоят, хорошая шумоизоляция и удобное приложение с эквалайзером, в общем, за свои деньги прям годнота! рекомендую
Наушники jbl Tune 110 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 110 Blue
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто отличные, пришли заряженные на 70%. Сразу подключились к телефону и подгрузилось приложение. Звук отличный. Вопросов нареканий на наушники нет.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные наушники, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар!Наушники супер!
Достоинства:
Комментарий:
афигенное звучание,не пойму почему многим тихо,по мне прям идеально.что касается внешнего вида,все суперр,пластик качественный,коробка целая,кароче рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный, низкие частоты неплохо передаёт
Достоинства:
Комментарий:
ранее брали такие,вообще классные,заказываю повторно в подарок)))
Достоинства:
Комментарий:
Для меня только один минус слишком тихо хотелось бы погромче Чистота звука хорошая
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники. оригинал. через приложение, без проблем, установилась русская озвучка.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, звук шикарный, но есть один ОГРОМНЫЙ МИНУС, ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО ОГРОМНЫЙ. Почему, при подключении наушников через провод 3.5, нельзя регулировать громкость НА НАУШНИКАХ? ЧТО ЗА БРЕД!! ??? ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ТЕЛЕВИЗОРУ, звук на телевизоре можно хоть выключить, но в наушниках ничего не поменяется и они. работают на максимальной громкости. тоже самое при подключении у телефону, так же через провод. звук модно регулировать ТОЛЬКО В ТЕЛЕФОНЕ. Это вообще бред какой-то.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя!!! Всё в отличном состоянии !!! Звук божественный. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
наушники-бомба! звук чистый, басы присутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось, звук четкий, когда подключился через смартфон сразу перекинула на приложение, пришла с 80% заряда, вобщем кайф)
Достоинства:
Комментарий:
Главное сын доволен! из минусов цена. пришлось переплатить, что бы получить в ближайшее время.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, звук качественный, заряда акб хватает надолго, через приложение можно настроить звучание под себя. Если разрядились можно использовать через шнур без Bluetooth, это тоже огромный плюс. Изначально купил себе чёрные, затем взял детям синие и белые, теперь у каждого свои Меня всё абсолютно устраивает, не жалею о покупке ни разу.
Достоинства:
Комментарий:
На самом деле… звук хороший, я меломан, хотел что-то нового. Есть airpods pro, но здесь другой звук, он не такой сильный, но более чище. Если настроить эквалайзер, вам зайдет. Но не ищите разрыв ушей
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, ещё не проверял в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Наушники как наушники, ничего необычного. Удобные, надеюсь долго прослужат
Достоинства:
Комментарий:
пришли намного раньше, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
В приложении отображаются. Качество звука вполне приемлимое. Были бы по громче, то были бы вообще шикарные наушники
Достоинства:
Комментарий:
наушники на высоте кайфую очень
Достоинства:
Комментарий:
Качество и звук отличный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, удобные, заряд держат очень долго звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший и доставка оперативная. По звучанию все устраивает, если прогу скачать и настроить под себя то вообще цены нет!!! Рекомендую данного продавца! Цена и качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Легкие наушники. Нет активного шумоподавления. С приложением работает. С блютузом быстро соединяется с телефоном. При звонке книга выключается. Не привык еще к кнопке для ответа на звонок на правом наушнике.
Достоинства:
Комментарий:
муж в восторге! все отлично настроилось, звук хороший. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
нормальные наушники за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, но требуют дополнительной настройки в приложении для лучшего звучания. После покупки пользовалась каждый день по несколько часов, зарядила первый раз только спустя месяц(и то они еще не сели) Из минусов: первое время жмут + правое ухо почти сразу разболталось.
Достоинства:
Комментарий:
Норм уши, после sony wh-1000-mx4 туговаты амбушюры, но тестю норм
Достоинства:
Комментарий:
Наушники суппер!!! Приложение установилось сразу при первом подключении. Пришли на 70% заряженные, слушаю несколько дней , заряд держат обалденно. Звук из вне не проходит. Смотрите внимательно на размер ушных подушек, могут оказаться маленькими, мне по размеру подошли, комфортно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно сидят на голове, прекрасное шумоподавление, отличные наушники
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо звучат, даже для придирчивого слушателя, лёгкие, плотно и удобно сидят, во время бега прекрасно сидят и не беспокоят, хорошая шумоизоляция и удобное приложение с эквалайзером, в общем, за свои деньги прям годнота! рекомендую