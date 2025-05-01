Наушники Logitech H111 серый (981-000593)
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H111 серый (981-000593)
Наушники LOGITECH — это сочетание элегантного дизайна и превосходного качества звучания. Они выполнены в стильном сером цвете и подходят для повседневного использования и работы. Эти накладные наушники обеспечивают комфорт даже при длительном ношении, сохраняя качество звука на высоком уровне. Благодаря наличию встроенного микрофона, наушники отлично подходят для видеозвонков, онлайн-конференций и общения в играх. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что предоставляет достаточно свободы движения и позволяет удобно подключать устройство к компьютеру или другим устройствам. Наушники LOGITECH подключаются с помощью стандартного 3.5 мм разъёма. Проводное соединение обеспечивает стабильное воспроизведение без задержек и искажений, что важно для наслаждения музыкой или общения. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством, и эти наушники не являются исключением.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Классная гарнитура. Наушники дают чистых звук без хрипов. Микрофон работает четко, все слышно. Использую для долгих разговоров по работе по телефону. Мне так удобнее, чем вставлять в ухо беспроводной наушник, который ещё и заряжать нужно. А здесь воткнул и хоть весь день болтай и слушай музыку.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда в хорошей упаковке, хорошее качество изготовления и звука.
Достоинства:
Комментарий:
Нужная вещь и отличное качество!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар , спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Для работы отличная гарнитура, звук в наушниках нормальный, микрофон на посторонние звуки не реагирует
Достоинства:
Комментарий:
легкие и удобные. качество отличное, наушники и микрофон работают исправно.длинный мягкий шнур с комбинированным штекером идеально подходит для ноутов и телефонов
Достоинства:
Комментарий:
беру вторые, для работы хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, громкие, на голове сидят удобно, не давят. При работе не снимаю по несколько часов. Микрофон отлично работает, меня слышно громко и без искажений. Как недостатки можно отметить отсутствие регулятора громкости (для меня не критично) и тонкий провод (боюсь чтобы не зацепить и не порвать). Но за эту цену на эти недостатки можно закрыть глаза. Использую с переходником jack 3,5 - USB.
Достоинства:
Комментарий:
работаю в этих наушниках , не давят, слышимость отличная, шнур длинный. Просто 100 из 100 , крутые.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные. подойдут и для большой головы. Звук хороший. на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники, не подошли к моему ноутбуку, к сожалению
Достоинства:
Комментарий:
Первые пару дней пока работают хорошо. Посмотрим как будет дальше. Немного туговаты, на небольшую голову.
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно работает,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая гарнитура, хорошее громкое звучание!
Достоинства:
Комментарий:
Один день работает, надеюсь, и дальше не хуже. По виду вроде идентична оригинальной, оставшейся с работы в 2020м.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги - лучшее, что может быть. Хороший микрофон, не давят на уши. Не заметны при длительном использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, звук как в гарнитуре для связи, микрофон довольно чувствительный, не фонит. Минусом можно отметить завышенную цену (~850 на момент покупки)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, звук отличный.Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работают, нормально. Звук средний, но, за эту цену и не ждешь большего
Достоинства:
Комментарий:
Брали для работы, для конференций. для этих целей гарнитура замечательна. Фильмы смотрю, игры играю все устраивает. Не аудиоман.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, но в пункте все проверили, позвонили, звук хороший, громкий, чистый. Как покажет в работе уж не знаю) Товар пришёл в срок, что тоже приятно)
Достоинства:
Комментарий:
Хлипкие очень, но я аккуратно ими пользуюсь, ставлю 4 ⭐
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший. у кого голова большая, не рекомендую, давить будет. мне нормально
Достоинства:
Комментарий:
Использовала пока один раз.Работают. Звук нормальный. Посмотрим ,что будет дальше.
Отзывы о товаре Наушники Logitech H111 серый (981-000593)
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Классная гарнитура. Наушники дают чистых звук без хрипов. Микрофон работает четко, все слышно. Использую для долгих разговоров по работе по телефону. Мне так удобнее, чем вставлять в ухо беспроводной наушник, который ещё и заряжать нужно. А здесь воткнул и хоть весь день болтай и слушай музыку.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда в хорошей упаковке, хорошее качество изготовления и звука.
Достоинства:
Комментарий:
Нужная вещь и отличное качество!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка , качественный товар , спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Для работы отличная гарнитура, звук в наушниках нормальный, микрофон на посторонние звуки не реагирует
Достоинства:
Комментарий:
легкие и удобные. качество отличное, наушники и микрофон работают исправно.длинный мягкий шнур с комбинированным штекером идеально подходит для ноутов и телефонов
Достоинства:
Комментарий:
беру вторые, для работы хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, громкие, на голове сидят удобно, не давят. При работе не снимаю по несколько часов. Микрофон отлично работает, меня слышно громко и без искажений. Как недостатки можно отметить отсутствие регулятора громкости (для меня не критично) и тонкий провод (боюсь чтобы не зацепить и не порвать). Но за эту цену на эти недостатки можно закрыть глаза. Использую с переходником jack 3,5 - USB.
Достоинства:
Комментарий:
работаю в этих наушниках , не давят, слышимость отличная, шнур длинный. Просто 100 из 100 , крутые.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные. подойдут и для большой головы. Звук хороший. на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники, не подошли к моему ноутбуку, к сожалению
Достоинства:
Комментарий:
Первые пару дней пока работают хорошо. Посмотрим как будет дальше. Немного туговаты, на небольшую голову.
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно работает,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая гарнитура, хорошее громкое звучание!
Достоинства:
Комментарий:
Один день работает, надеюсь, и дальше не хуже. По виду вроде идентична оригинальной, оставшейся с работы в 2020м.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги - лучшее, что может быть. Хороший микрофон, не давят на уши. Не заметны при длительном использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, звук как в гарнитуре для связи, микрофон довольно чувствительный, не фонит. Минусом можно отметить завышенную цену (~850 на момент покупки)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, звук отличный.Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работают, нормально. Звук средний, но, за эту цену и не ждешь большего
Достоинства:
Комментарий:
Брали для работы, для конференций. для этих целей гарнитура замечательна. Фильмы смотрю, игры играю все устраивает. Не аудиоман.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, но в пункте все проверили, позвонили, звук хороший, громкий, чистый. Как покажет в работе уж не знаю) Товар пришёл в срок, что тоже приятно)
Достоинства:
Комментарий:
Хлипкие очень, но я аккуратно ими пользуюсь, ставлю 4 ⭐
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший. у кого голова большая, не рекомендую, давить будет. мне нормально
Достоинства:
Комментарий:
Использовала пока один раз.Работают. Звук нормальный. Посмотрим ,что будет дальше.