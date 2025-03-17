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Наушники jbl Tune 110 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники jbl Tune 110 Black

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Наушники jbl Tune 110 Black - фото 1
Наушники jbl Tune 110 Black - фото 2
Наушники jbl Tune 110 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники jbl Tune 110 Black - фото 1
  • Наушники jbl Tune 110 Black - фото 2
  • Наушники jbl Tune 110 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150962
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Наушники jbl Tune 110 Black

Динамические наушники с микрофоном. Чувствительность: 100 дБ. Импенданс: 16 Ом.

Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 110 Black

Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей

Достоинства:
Провод имеет гибкую форму, благодаря чему наушники не выпадают из ушей. Они легкие, хотя в характеристиках указан вес в 35 граммов. После небольших настроек эквалайзера удалось добиться отличного звучания — частоты четкие, не сливаются в "кашу". Баса вполне достаточно, наушники хорошо передают как электронную музыку, так и рок и хип-хоп. Приятный дизайн, а кнопка позволяет не только отвечать на вызовы, но и управлять воспроизведением.

Недостатки:
Хотелось бы, чтобы провод был немного длиннее, но это не критично.

Комментарий:
Приобретал практически без предварительных отзывов и остался очень доволен! Котофото привезли вовремя.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Динамические наушники с микрофоном. Чувствительность: 100 дБ. Импенданс: 16 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей

Достоинства:
Провод имеет гибкую форму, благодаря чему наушники не выпадают из ушей. Они легкие, хотя в характеристиках указан вес в 35 граммов. После небольших настроек эквалайзера удалось добиться отличного звучания — частоты четкие, не сливаются в "кашу". Баса вполне достаточно, наушники хорошо передают как электронную музыку, так и рок и хип-хоп. Приятный дизайн, а кнопка позволяет не только отвечать на вызовы, но и управлять воспроизведением.

Недостатки:
Хотелось бы, чтобы провод был немного длиннее, но это не критично.

Комментарий:
Приобретал практически без предварительных отзывов и остался очень доволен! Котофото привезли вовремя.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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