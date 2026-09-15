Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
Наушники LOGITECH - отличное решение для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти накладные наушники предлагают проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm, что гарантирует стабильное соединение и минимальные потери сигнала. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточно свободы движения во время использования. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для голосовых вызовов или онлайн-конференций. Микрофон обеспечивает чёткую передачу голоса, избавляя пользователя от необходимости использовать внешний микрофон. Эта модель представлена в классических цветах – чёрном и сером, что придаёт ей стильный и универсальный вид. Несмотря на отсутствие складной конструкции и возможности отсоединения кабеля, наушники LOGITECH отличаются надёжностью и долговечностью, делая их прекрасным выбором для ежедневного использования как дома, так и в офисе.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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