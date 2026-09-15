Top.Mail.Ru
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 1
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 2
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 3
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 4
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 5
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 6
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 7
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 8
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 9
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 10
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 1
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 2
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 3
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 4
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 5
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 6
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 7
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 8
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 9
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 10
  • Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)

Наушники LOGITECH - отличное решение для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти накладные наушники предлагают проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm, что гарантирует стабильное соединение и минимальные потери сигнала. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточно свободы движения во время использования. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для голосовых вызовов или онлайн-конференций. Микрофон обеспечивает чёткую передачу голоса, избавляя пользователя от необходимости использовать внешний микрофон. Эта модель представлена в классических цветах – чёрном и сером, что придаёт ей стильный и универсальный вид. Несмотря на отсутствие складной конструкции и возможности отсоединения кабеля, наушники LOGITECH отличаются надёжностью и долговечностью, делая их прекрасным выбором для ежедневного использования как дома, так и в офисе.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники LOGITECH - отличное решение для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти накладные наушники предлагают проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm, что гарантирует стабильное соединение и минимальные потери сигнала. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточно свободы движения во время использования. Наушники оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для голосовых вызовов или онлайн-конференций. Микрофон обеспечивает чёткую передачу голоса, избавляя пользователя от необходимости использовать внешний микрофон. Эта модель представлена в классических цветах – чёрном и сером, что придаёт ей стильный и универсальный вид. Несмотря на отсутствие складной конструкции и возможности отсоединения кабеля, наушники LOGITECH отличаются надёжностью и долговечностью, делая их прекрасным выбором для ежедневного использования как дома, так и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Logitech H110 темно-серый (981-000472) - по цене 790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...