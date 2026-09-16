Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 706167
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
Defender FreeMotion B640 - надежные и удобные наушники с металлическим основанием и комфортными амбушюрами. Долгое время автономной работы, аудиокабель в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Defender FreeMotion B640 - надежные и удобные наушники с металлическим основанием и комфортными амбушюрами. Долгое время автономной работы, аудиокабель в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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