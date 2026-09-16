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Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black

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Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 1
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 3
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 4
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 5
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 6
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 7
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 8
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 9
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 10
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 11
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 12
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 3
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 4
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 5
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 6
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 7
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 8
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 9
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 10
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 11
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 12
  • Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black

Defender FreeMotion B640 - надежные и удобные наушники с металлическим основанием и комфортными амбушюрами. Долгое время автономной работы, аудиокабель в комплекте.

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Описание
Defender FreeMotion B640 - надежные и удобные наушники с металлическим основанием и комфортными амбушюрами. Долгое время автономной работы, аудиокабель в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black - этот товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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