Top.Mail.Ru
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 1
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 2
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 3
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 4
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 5
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 6
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 7
Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 4
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 5
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 6
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 7
  • Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
166

Описание товара Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый

Представляем вашему вниманию наушники Panasonic, которые предлагают качественный звук и удобство использования для повседневного применения. Эти стильные накладные наушники выполнены в элегантном сером цвете, что делает их универсальным аксессуаром, подходящим как для работы, так и для отдыха. Наушники оснащены проводным подключением, обеспечивая надежное соединение с вашими устройствами через кабель длиной 1,2 метра. Это дает вам свободу передвижения и удобство использования в различных условиях. Хотя данная модель и не оснащена системой активного шумоподавления, хорошее прилегание накладной конструкции помогает уменьшить окружающие звуки, создавая более комфортную обстановку для прослушивания музыки или просмотра фильмов. С наушниками Panasonic вы можете наслаждаться четким и сбалансированным звуком благодаря сопротивлению в 24?, что позволяет им поддерживать отличное качество аудио. Прочные материалы и высокое качество сборки, характерные для бренда Panasonic, гарантируют долговечность и надежность использования. Эти наушники произведены в Китае и представляют собой удачное сочетание доступной цены и достойного качества, что делает их отличным выбором для любителей музыки и поклонников бренда Panasonic.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники Panasonic, которые предлагают качественный звук и удобство использования для повседневного применения. Эти стильные накладные наушники выполнены в элегантном сером цвете, что делает их универсальным аксессуаром, подходящим как для работы, так и для отдыха. Наушники оснащены проводным подключением, обеспечивая надежное соединение с вашими устройствами через кабель длиной 1,2 метра. Это дает вам свободу передвижения и удобство использования в различных условиях. Хотя данная модель и не оснащена системой активного шумоподавления, хорошее прилегание накладной конструкции помогает уменьшить окружающие звуки, создавая более комфортную обстановку для прослушивания музыки или просмотра фильмов. С наушниками Panasonic вы можете наслаждаться четким и сбалансированным звуком благодаря сопротивлению в 24?, что позволяет им поддерживать отличное качество аудио. Прочные материалы и высокое качество сборки, характерные для бренда Panasonic, гарантируют долговечность и надежность использования. Эти наушники произведены в Китае и представляют собой удачное сочетание доступной цены и достойного качества, что делает их отличным выбором для любителей музыки и поклонников бренда Panasonic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...