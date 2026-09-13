Наушники Tecno BD04 Air Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Tecno BD04 Air Black
Наушники TECNO представляют собой стильное и функциональное устройство, объединяющее передовые технологии и современный дизайн. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром как для работы, так и для спорта. Оснащенные беспроводным подключением по Bluetooth, наушники обеспечивают свободу движения и комфорт при использовании. Встроенный микрофон позволяет легко принимать звонки и общаться без необходимости доставать телефон. Одним из ключевых преимуществ наушников TECNO является длительное время работы. На одном заряде они могут функционировать до 5,5 часов, а благодаря комплектному зарядному кейсу общее время автономной работы увеличивается до впечатляющих 22 часов. Поддержка беспроводной зарядки чехла делает процесс восполнения энергии простым и быстрым. Сопротивление в 30 ? гарантирует стабильную и качественную передачу звука, что позволяет полностью погрузиться в любимую музыку или подкасты. Эти наушники идеально подойдут тем, кто ценит качество звучания и современные технологии.
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