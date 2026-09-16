Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
В наличии
Код товара: 706168
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
950 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х6
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
Defender FreeMotion B645 - удобные и стильные беспроводные наушники с отличным звуком и большой автономностью. Аудиокабель в комплекте. Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот флэш-карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой
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Defender FreeMotion B645 - удобные и стильные беспроводные наушники с отличным звуком и большой автономностью. Аудиокабель в комплекте. Компактная складная конструкция позволяет легко сложить гарнитуру и взять с собой в поездку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот флэш-карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой
Наушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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