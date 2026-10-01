Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
Наушники Defender – идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и функциональность. Эти стильные накладные наушники, доступные в классических белом и черном цветах, обеспечивают свободу движения благодаря беспроводному подключению через Bluetooth. Оцените удобство использования с наличием встроенного микрофона для общения без лишних усилий. Уникальная складная конструкция наушников делает их портативными и простыми в хранении, а отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 mm позволяет подключиться напрямую к устройствам, когда это необходимо. Надежная сборка из Китая гарантирует долговечность и комфорт в использовании, что делает наушники Defender идеальным выбором для ежедневного прослушивания любимой музыки или подкастов.
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