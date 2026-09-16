Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние, 737578
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%680 руб. 850 руб.
В наличии
Код товара: 737578
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб. -20%
850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
упаковка, наушники
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
166
Описание товара Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
упаковка, наушники
Цвет
серый
Сопротивление
24?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники Panasonic RP-HT010GU-H серый хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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