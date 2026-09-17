Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 742874
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200
Описание товара Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
Наушники Ritmix в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для игр, музыки и повседневного использования. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звучании, отсекая внешние помехи. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через разъём jack 3.5 mm. Кабель длиной 2 метра даёт свободу движений при подключении, а сопротивление 32 Ом подходит для повседневного прослушивания с совместимыми устройствами. TWS (True Wireless Stereo) добавляет модели универсальности в сценариях использования. Наушники выполнены в нескладной конструкции, оснащены несъёмным кабелем и не имеют микрофона.
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Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники Ritmix в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для игр, музыки и повседневного использования. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звучании, отсекая внешние помехи. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через разъём jack 3.5 mm. Кабель длиной 2 метра даёт свободу движений при подключении, а сопротивление 32 Ом подходит для повседневного прослушивания с совместимыми устройствами. TWS (True Wireless Stereo) добавляет модели универсальности в сценариях использования. Наушники выполнены в нескладной конструкции, оснащены несъёмным кабелем и не имеют микрофона.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Без микрофона, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Без микрофона, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - стоимость товара 610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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