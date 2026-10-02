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Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113)

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Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 1
Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 2
Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 3
Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 4
Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 5
Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 1
  • Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 2
  • Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 3
  • Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 4
  • Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 5
  • Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113)
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113)

Описание товара Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) Игровая серия. Гарнитура для ПК. Наушники закрытого типа. Регулятор громкости на кабеле. Надежная звукоизоляция. Комфортные амбушюры. Регулируемое оголовье.

Отзывы о товаре Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) Игровая серия. Гарнитура для ПК. Наушники закрытого типа. Регулятор громкости на кабеле. Надежная звукоизоляция. Комфортные амбушюры. Регулируемое оголовье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender Warhead G-160 Black (64113) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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