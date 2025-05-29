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Наушники Defender Twins 639 (63639) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Twins 639 (63639)

26 Отзывы
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Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 2
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Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 6
Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 7
Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 8
Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 9
Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 1
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 2
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 3
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 4
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 5
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 6
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 7
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 8
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 9
  • Наушники Defender Twins 639 (63639) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender Twins 639 (63639)
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Defender Twins 639 (63639)

Современная гарнитура Defender Twins 639 отличается качественным звучанием и удобным использованием. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое звучание во время разговора. Для максимально быстрого переключения между треками или управлении телефонными звонками устройство оборудовано многофункциональными кнопками. С помощью специального кейса для наушников гарантируется аккуратное их хранение, а также осуществляется пополнение заряда в любых условиях. Эргономичная гарнитура Defender Twins 639 имеет особенную форму, которая точно повторяет форму уха. Это предусматривает надежную фиксацию наушников. Амбушюры имеют вид вкладышей, что способствует более плотному прилеганию и шумоподавлению.

Отзывы о товаре Наушники Defender Twins 639 (63639)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену отличные наушники, звук для видео вполне нормальный, для музыки конечно слабоваты. Наличие мини повербанка просто класс, уже не раз выручал.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
товар рабочий, но как то звук разочаровал. вроде и фирма хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Рустамбек

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные это у меня вторая покупка
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Всë отлично, рекомендую к покупке, берите и не пожалеете. Ставлю честно заслуженные 5 звëзд, продавцу большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальные , своих денег точно стоят
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Ивкин Владимир

Достоинства:


Комментарий:
отлично.все работает.качественные
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук за свои деньги просто лучший. Если пользовался только наушниками зарядки хватает на месяц. За пол года использования ещё не получалось полностью посадить наушники. Нареканий 0!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, звук приемлемый, в комплекте амбушюры разных размеров, бокс полностью заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Заряда хватает очень надолго, пользуюсь наушниками поочерёдно, на смену 12 часов хватает одного уха. Сам кейс даже и не помню, когда заряжал последний раз. По звуку нормальные, всё слышно, не хрипят, не булькают, звук чистый. По гарнитуре если разговаривать, то тебя слышат, будто ты в воде, тихо, может, но слышат, может надо говорить громче. В общем и целом свою работу делают.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает. Единственное не очень компактный и тяжеловат, но это из за пауэр банка.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники неплохие: в ухе сидят хорошо, звук нормальный. Большой и тяжёлый кейс, это небольшой минус. В целом за эти деньги нормальные наушники
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
О С

Достоинства:


Комментарий:
привычные уже, но качество значительно снизилось
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целым,за эту цену нормальные наушники,добавлю : на рыбалке слушал часа 4-5 без подзарядки все норм,подзарядил телефон от зарядного бокса ,отличные наушники и недорогие
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники бомба беру уже третьи.У отца 3 года уже. И главное кнопочные.заряда на 10-12 часов хватает,бокс тоже мощь ,раз в месяц заряжаю.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, но так как я ценитель чистого звука, для меня тяжело слушать качество такого плана… но громкие хороший микрофон, в принципе цена качество .
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные может быть конечно звук не самый там супер но за свои деньги хорошо. пользуюсь по 2-3 часа в день зарядки хватает на месяц я имею в виду от кейса в котором они идут.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Захар З.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже пятые. хватает примерно на два года. маме, ребенку , себе. доволен очень. и качество великолепно и заряд держат очень долго.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Миша Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие наушники играют громко чисто
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
люблю все наушники дефендер, повер из них так себе но на 10% зарядить можено
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Долго держат зарад.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Гулистон Я.

Достоинства:


Комментарий:
супер отличный звук хороший и на долго хватит зарядки ну одним словом всем советую попробовать
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники классные.Щвук хороший.Пришло всё целое
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Для сына брала. Ничего не говорил.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Заряда хватает на долго, слушаю аудио книги громкость и качество звука устраивает, но при ходьбе бывает на секунду две теряет звук.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Описание
Современная гарнитура Defender Twins 639 отличается качественным звучанием и удобным использованием. Модель оснащена встроенным микрофоном, обеспечивающим четкое звучание во время разговора. Для максимально быстрого переключения между треками или управлении телефонными звонками устройство оборудовано многофункциональными кнопками. С помощью специального кейса для наушников гарантируется аккуратное их хранение, а также осуществляется пополнение заряда в любых условиях. Эргономичная гарнитура Defender Twins 639 имеет особенную форму, которая точно повторяет форму уха. Это предусматривает надежную фиксацию наушников. Амбушюры имеют вид вкладышей, что способствует более плотному прилеганию и шумоподавлению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену отличные наушники, звук для видео вполне нормальный, для музыки конечно слабоваты. Наличие мини повербанка просто класс, уже не раз выручал.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
товар рабочий, но как то звук разочаровал. вроде и фирма хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Рустамбек

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные это у меня вторая покупка
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Всë отлично, рекомендую к покупке, берите и не пожалеете. Ставлю честно заслуженные 5 звëзд, продавцу большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальные , своих денег точно стоят
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Ивкин Владимир

Достоинства:


Комментарий:
отлично.все работает.качественные
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук за свои деньги просто лучший. Если пользовался только наушниками зарядки хватает на месяц. За пол года использования ещё не получалось полностью посадить наушники. Нареканий 0!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, звук приемлемый, в комплекте амбушюры разных размеров, бокс полностью заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Заряда хватает очень надолго, пользуюсь наушниками поочерёдно, на смену 12 часов хватает одного уха. Сам кейс даже и не помню, когда заряжал последний раз. По звуку нормальные, всё слышно, не хрипят, не булькают, звук чистый. По гарнитуре если разговаривать, то тебя слышат, будто ты в воде, тихо, может, но слышат, может надо говорить громче. В общем и целом свою работу делают.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает. Единственное не очень компактный и тяжеловат, но это из за пауэр банка.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники неплохие: в ухе сидят хорошо, звук нормальный. Большой и тяжёлый кейс, это небольшой минус. В целом за эти деньги нормальные наушники
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
О С

Достоинства:


Комментарий:
привычные уже, но качество значительно снизилось
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целым,за эту цену нормальные наушники,добавлю : на рыбалке слушал часа 4-5 без подзарядки все норм,подзарядил телефон от зарядного бокса ,отличные наушники и недорогие
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники бомба беру уже третьи.У отца 3 года уже. И главное кнопочные.заряда на 10-12 часов хватает,бокс тоже мощь ,раз в месяц заряжаю.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, но так как я ценитель чистого звука, для меня тяжело слушать качество такого плана… но громкие хороший микрофон, в принципе цена качество .
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники отличные может быть конечно звук не самый там супер но за свои деньги хорошо. пользуюсь по 2-3 часа в день зарядки хватает на месяц я имею в виду от кейса в котором они идут.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Захар З.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже пятые. хватает примерно на два года. маме, ребенку , себе. доволен очень. и качество великолепно и заряд держат очень долго.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Миша Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие наушники играют громко чисто
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
люблю все наушники дефендер, повер из них так себе но на 10% зарядить можено
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Долго держат зарад.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Гулистон Я.

Достоинства:


Комментарий:
супер отличный звук хороший и на долго хватит зарядки ну одним словом всем советую попробовать
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники классные.Щвук хороший.Пришло всё целое
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Для сына брала. Ничего не говорил.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Заряда хватает на долго, слушаю аудио книги громкость и качество звука устраивает, но при ходьбе бывает на секунду две теряет звук.


Наушники Defender Twins 639 (63639) - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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