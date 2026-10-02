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Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)

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Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) - фото 1
Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) - фото 1
  • Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 219006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)
640 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)

Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Описание
Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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