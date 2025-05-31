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Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий

14 Отзывы
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Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - фото 1
Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - фото 2
Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - фото 1
  • Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - фото 2
  • Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
690 руб.  1 990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий
690 руб. -65%
1 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий

Наушники Defender Warhead G-160 - стильная игровая гарнитура. Регулятор громкости на кабеле. Чувствительность: 106 дБ. Сопротивление 32 Ом.

Отзывы о товаре Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: цена, длинный провод, два штекера, не нужен переходник для ПК. Минусы: тихие, надо выкручивать на максимум регулятор, давят на уши взрослому человеку, больше подойдут подростку.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Станислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Через пару часов внешняя часть ушей начинает болеть от чрезмерного сдавливания. Звук по мне так вполне нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый но звук тихий но для таких наушников ничего, микрофон очень хорошо работает! Рекомендую:)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники ,но тихие по сравнению с предыдущими
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
не фонтан но мы же знали на что идем
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Айвар Д.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка. удобно сидят. хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
простые наушники, звук хроший.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей Лярих

Достоинства:


Комментарий:
наушники работают я доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олеся К.

Достоинства:


Комментарий:
супер наушники,муж в восторге
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Шнур длинный, как надо. Качество прослушивания отличное. Помех нет совсем. Частоты и громкость--всё классно. Если кто не понимает, как регулировать частоты прослушивания, то в ноуте или компе есть звуковая карта и приложение эквалайзера. Заходишь в панель управления, проверка звука и там вся регулировка есть. На смарте тоже можно установить приложение эквалайзера. И регулировать по своему вкусу уровень частот. А наушники только передают вашу регулировку, или не передают. Эти передают отлично. Проверяю на качественных записях Гари Мура. Я доволен звучанием, рекомендую к приобретению этих наушников. Товар пришёл вовремя, абсолютно новый.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер ,уже не первые ,но сначала были странности
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли в срок в целостности проверил работает звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Сын доволен. Звук нормальный. Провод длинный.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену хорошие наушники



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники Defender Warhead G-160 - стильная игровая гарнитура. Регулятор громкости на кабеле. Чувствительность: 106 дБ. Сопротивление 32 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: цена, длинный провод, два штекера, не нужен переходник для ПК. Минусы: тихие, надо выкручивать на максимум регулятор, давят на уши взрослому человеку, больше подойдут подростку.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Станислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Через пару часов внешняя часть ушей начинает болеть от чрезмерного сдавливания. Звук по мне так вполне нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый но звук тихий но для таких наушников ничего, микрофон очень хорошо работает! Рекомендую:)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные наушники ,но тихие по сравнению с предыдущими
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
не фонтан но мы же знали на что идем
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Айвар Д.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка. удобно сидят. хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
простые наушники, звук хроший.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей Лярих

Достоинства:


Комментарий:
наушники работают я доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олеся К.

Достоинства:


Комментарий:
супер наушники,муж в восторге
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Шнур длинный, как надо. Качество прослушивания отличное. Помех нет совсем. Частоты и громкость--всё классно. Если кто не понимает, как регулировать частоты прослушивания, то в ноуте или компе есть звуковая карта и приложение эквалайзера. Заходишь в панель управления, проверка звука и там вся регулировка есть. На смарте тоже можно установить приложение эквалайзера. И регулировать по своему вкусу уровень частот. А наушники только передают вашу регулировку, или не передают. Эти передают отлично. Проверяю на качественных записях Гари Мура. Я доволен звучанием, рекомендую к приобретению этих наушников. Товар пришёл вовремя, абсолютно новый.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер ,уже не первые ,но сначала были странности
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли в срок в целостности проверил работает звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Сын доволен. Звук нормальный. Провод длинный.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену хорошие наушники


Наушники Defender Warhead G-160 черный+синий - по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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