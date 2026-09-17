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Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)

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Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - фото 1
Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - фото 2
Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - фото 1
  • Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - фото 2
  • Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.3
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)

Беспроводные наушники Defender в стильном чёрном корпусе — удобный формат TWS без лишних проводов между наушниками. Внутриканальная конструкция помогает сосредоточиться на звуке, а система активного шумоподавления снижает влияние окружающего шума. Bluetooth-подключение обеспечивает свободу движений, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для общения. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов — удобно для повседневного использования в течение дня. Чехол заряжается проводным способом через USB Type-C. Сопротивление 32 Ом. Универсальный вариант для тех, кому нужны компактные беспроводные наушники Defender с микрофоном, активным шумоподавлением и продолжительной работой.

Отзывы о товаре Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.3
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники Defender в стильном чёрном корпусе — удобный формат TWS без лишних проводов между наушниками. Внутриканальная конструкция помогает сосредоточиться на звуке, а система активного шумоподавления снижает влияние окружающего шума. Bluetooth-подключение обеспечивает свободу движений, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для общения. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов — удобно для повседневного использования в течение дня. Чехол заряжается проводным способом через USB Type-C. Сопротивление 32 Ом. Универсальный вариант для тех, кому нужны компактные беспроводные наушники Defender с микрофоном, активным шумоподавлением и продолжительной работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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