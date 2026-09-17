Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 742872
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.3
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)
Беспроводные наушники Defender в стильном чёрном корпусе — удобный формат TWS без лишних проводов между наушниками. Внутриканальная конструкция помогает сосредоточиться на звуке, а система активного шумоподавления снижает влияние окружающего шума. Bluetooth-подключение обеспечивает свободу движений, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для общения. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов — удобно для повседневного использования в течение дня. Чехол заряжается проводным способом через USB Type-C. Сопротивление 32 Ом. Универсальный вариант для тех, кому нужны компактные беспроводные наушники Defender с микрофоном, активным шумоподавлением и продолжительной работой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитНаушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНаушники SVEN АР-600
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B645 (63645) Black
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 Black
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 Blue
-
В наличииЦена 800 руб. 1 390 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 White
-
В наличииЦена 800 руб. 1 190 руб.200 руб. в СплитНаушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитDefender Cyberdots 280 63280
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.3
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Беспроводные наушники Defender в стильном чёрном корпусе — удобный формат TWS без лишних проводов между наушниками. Внутриканальная конструкция помогает сосредоточиться на звуке, а система активного шумоподавления снижает влияние окружающего шума. Bluetooth-подключение обеспечивает свободу движений, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для общения. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов — удобно для повседневного использования в течение дня. Чехол заряжается проводным способом через USB Type-C. Сопротивление 32 Ом. Универсальный вариант для тех, кому нужны компактные беспроводные наушники Defender с микрофоном, активным шумоподавлением и продолжительной работой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Нaушники Defender Twins 985 черные (63985) - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)