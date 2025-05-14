Наушники SVEN AP-680MV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники SVEN AP-680MV
Представляем Вам модель наушников с микрофоном SVEN AP-680MV. Регулируемое оголовье устройства обеспечивает удобную посадку гарнитуры на голове. Поворотный держатель позволяет установить микрофон на оптимальном для пользователя расстоянии. Управление громкостью в модели SVEN AP-680MV осуществляется с помощью регулятора на кабеле. В устройстве выполнена система пассивного шумоподавления (SVEN PNC). Это значит, что внешние звуки просто отсекаются и не оттеняют воспроизводимый аудиоконтент. Будь то музыка, фильм, разговор по мессенджеру или видеоконференция – звучание всегда будет очень чистым и детальным. Урбанистический дизайн модели, в первую очередь, понравится молодому поколению. За счет своей формы, материалов исполнения и веса устройство почти не ощущаются на голове даже после нескольких часов работы. SVEN AP-680MV – под стать профессиональным геймерским гарнитурам. Засчет мягких амбушюров создается впечатление, что слева и справа к ушам приложили по подушке. Осталось закрыть глаза и расслабиться.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
коробка была порвана наушники остались целыми , пока все работает
Достоинства:
Комментарий:
за такую стоимость придраться не к чему.
Достоинства:
Комментарий:
Дёшево и сердито. Отлично работают
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, объемный. Микрофон прям средний. Не хватило мягкой полоски сверху, давит на голову
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилось. Слышимость хорошая, качество отличное. Я такое хотела купить.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, только сами амбушуры давят сильно на уши, звук не такой громкий как хотелось, микрофон работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, всё работает отлично)
Достоинства:
Комментарий:
Жмут, но легко решить. Берете строительный фен и прогреваете пластик. Раздвигаете на размер головы.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие наушники за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Обращайте внимание на разъём)))
Достоинства:
Комментарий:
купил 23 апреля 22г досехпор работают не чего не изменилось сейчас слушаю их время 10.06.23 00.19 просто прелесть)))
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для работы онлайн, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
муж в восторге, звук хороший
Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-680MV
Достоинства:
Комментарий:
коробка была порвана наушники остались целыми , пока все работает
Достоинства:
Комментарий:
за такую стоимость придраться не к чему.
Достоинства:
Комментарий:
Дёшево и сердито. Отлично работают
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, объемный. Микрофон прям средний. Не хватило мягкой полоски сверху, давит на голову
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилось. Слышимость хорошая, качество отличное. Я такое хотела купить.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, только сами амбушуры давят сильно на уши, звук не такой громкий как хотелось, микрофон работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, всё работает отлично)
Достоинства:
Комментарий:
Жмут, но легко решить. Берете строительный фен и прогреваете пластик. Раздвигаете на размер головы.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие наушники за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Обращайте внимание на разъём)))
Достоинства:
Комментарий:
купил 23 апреля 22г досехпор работают не чего не изменилось сейчас слушаю их время 10.06.23 00.19 просто прелесть)))
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для работы онлайн, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
муж в восторге, звук хороший