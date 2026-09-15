Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
Наушники Nakamichi — это элегантное сочетание дизайна и функциональности для истинных ценителей качественного звучания. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильной белой и жёлтой цветовой гамме, что придаёт им яркий и современный вид. Они оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения и видеозвонков. Проводное подключение с разъёмом jack 3.5 мм обеспечивает стабильное и надёжное соединение со многими устройствами, от смартфонов до музыкальных проигрывателей. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что позволяет использовать наушники с комфортом, не ограничивая вашу мобильность. С сопротивлением в 32?, наушники Nakamichi обеспечивают чёткое и насыщенное звучание, позволяя вам наслаждаться всеми деталями музыкальных композиций. Эти наушники — отличное решение для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 Black (64113)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender Twins 985 черные (63985)
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНаушники SVEN АР-600
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B645 (63645) Black
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 Black
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 Blue
-
В наличииЦена 800 руб. 1 390 руб.200 руб. в СплитНаушники jbl Tune 110 White
-
В наличииЦена 800 руб. 1 190 руб.200 руб. в СплитНаушники JBL Tune 110 (JBLT110RED) Red
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый