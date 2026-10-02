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Наушники Defender Gryphon 750U USB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Gryphon 750U USB черный

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Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 6
Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 1
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 2
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 3
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 4
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 5
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 6
  • Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Defender Gryphon 750U USB черный
800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
Гарнитура, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
360

Описание товара Наушники Defender Gryphon 750U USB черный

Наушники Defender – идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти накладные наушники отличаются лаконичным черным дизайном, который прекрасно дополнит любой стиль. Оснащенные микрофоном, они обеспечат вас кристально чистой передачей голоса, что делает их подходящими как для общения в интернете, так и для онлайн-конференций. Подключение к устройствам осуществляется посредством USB-разъема, обеспечивая стабильное соединение и отличное качество звука. Проводное подключение гарантирует отсутствие задержек и искажений. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что дает достаточную свободу движений и делает использование более комфортным. Сопротивление в 32? помогает достичь оптимального звучания, воспроизводя каждый нюанс звукового спектра. Эти наушники отлично справляются как с громкими, так и с тихими звуками, предлагая вам богатство музыкальных деталей. Если вы ищете надежные и функциональные наушники для ежедневного использования, Defender станет вашим идеальным помощником.

Отзывы о товаре Наушники Defender Gryphon 750U USB черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
Гарнитура, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Defender – идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти накладные наушники отличаются лаконичным черным дизайном, который прекрасно дополнит любой стиль. Оснащенные микрофоном, они обеспечат вас кристально чистой передачей голоса, что делает их подходящими как для общения в интернете, так и для онлайн-конференций. Подключение к устройствам осуществляется посредством USB-разъема, обеспечивая стабильное соединение и отличное качество звука. Проводное подключение гарантирует отсутствие задержек и искажений. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что дает достаточную свободу движений и делает использование более комфортным. Сопротивление в 32? помогает достичь оптимального звучания, воспроизводя каждый нюанс звукового спектра. Эти наушники отлично справляются как с громкими, так и с тихими звуками, предлагая вам богатство музыкальных деталей. Если вы ищете надежные и функциональные наушники для ежедневного использования, Defender станет вашим идеальным помощником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender Gryphon 750U USB черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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