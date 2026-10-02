Наушники Defender Gryphon 750U USB черный
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Характеристики
Описание товара Наушники Defender Gryphon 750U USB черный
Наушники Defender – идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Эти накладные наушники отличаются лаконичным черным дизайном, который прекрасно дополнит любой стиль. Оснащенные микрофоном, они обеспечат вас кристально чистой передачей голоса, что делает их подходящими как для общения в интернете, так и для онлайн-конференций. Подключение к устройствам осуществляется посредством USB-разъема, обеспечивая стабильное соединение и отличное качество звука. Проводное подключение гарантирует отсутствие задержек и искажений. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что дает достаточную свободу движений и делает использование более комфортным. Сопротивление в 32? помогает достичь оптимального звучания, воспроизводя каждый нюанс звукового спектра. Эти наушники отлично справляются как с громкими, так и с тихими звуками, предлагая вам богатство музыкальных деталей. Если вы ищете надежные и функциональные наушники для ежедневного использования, Defender станет вашим идеальным помощником.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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