Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651)
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Характеристики
Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651)
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с гарнитурой Defender FreeMotion B651 White. Эти элегантные полноразмерные наушники созданы для тех, кто ценит бескомпромиссное качество звучания, удобство и современные технологии. С ними ваша любимая музыка, подкасты и звонки зазвучат по-новому, а передовые функции сделают использование невероятно простым и приятным. Благодаря мощным динамическим излучателям с диафрагмой 40 мм и закрытому акустическому оформлению гарнитура воспроизводит богатый и детализированный звук с глубокими басами и четкими высокими частотами across всего слышимого диапазона от 20 до 20 000 Гц. Высокая чувствительность в 105 дБ обеспечивает громкий и насыщенный звук даже при подключении к мобильным устройствам. Закрытая конструкция эффективно изолирует вас от внешнего шума, позволяя полностью сосредоточиться на прослушивании, а ваш разговор будет четко слышен собеседнику благодаря микрофону с чувствительностью -42 дБ. Главное преимущество модели — это полная свобода движения. Современный Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное и быстрое беспроводное подключение к смартфону, ноутбуку или планшету в радиусе до 10 метров. Вы можете забыть о путающихся проводах, занимаясь спортом, домашними делами или работая в офисе. А если заряд аккумулятора иссякнет, вы всегда можете перейти на проводное соединение с помощью съемного кабеля с разъемом mini jack 3.5 мм. В беспроводном режиме гарнитура порадует вас до 14 часов непрерывной работы на одном заряде, чего с лихвой хватит на целый день, а полная зарядка аккумулятора емкостью 360 мА*ч занимает всего два с половиной часа. Управление стало интуитивно понятным и легким. Встроенные controls на корпусе позволяют регулировать громкость, управлять воспроизведением треков и отвечать на звонки или завершать разговор одним касанием. Эргономичное оголовье и мягкие амбушюры обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. Продуманная складная конструкция делает наушники крайне портативными и удобными для хранения и перевозки в сумке или рюкзаке. Стильный белый цвет и современная подсветка добавляют модели визуальной привлекательности, выделяя вас из толпы. Defender FreeMotion B651 — это идеальный спутник для меломанов, геймеров и всех, кто ищет универсальную и надежную гарнитуру для работы и отдыха.
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