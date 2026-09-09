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Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK

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Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - фото 1
Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - фото 2
Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - фото 1
  • Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - фото 2
  • Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
19х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK

Полноразмерные наушники с микрофоном DEFENDER HN-750 воспроизводят качественный звук в диапазоне от 18 до 20000 Гц. Чувствительность: 105 дБ. Сопротивление 32 Ом.

Отзывы о товаре Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Полноразмерные наушники с микрофоном DEFENDER HN-750 воспроизводят качественный звук в диапазоне от 18 до 20000 Гц. Чувствительность: 105 дБ. Сопротивление 32 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Defender Gryphon HN-750 BLACK - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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