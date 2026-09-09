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Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032)

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Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 1
Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 2
Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 3
Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255413
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
318

Описание товара Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032)

Oklick HS-L380G Abbadon – проводные игровые наушники. 40-миллиметровые динамики обеспечивают превосходный звук. Модель оборудована встроенным всенаправленным микрофоном.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Oklick HS-L380G Abbadon – проводные игровые наушники. 40-миллиметровые динамики обеспечивают превосходный звук. Модель оборудована встроенным всенаправленным микрофоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Oklick HS-L380G ABBADON черный/красный (JD-032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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