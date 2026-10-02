Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)
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Характеристики
Описание товара Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)
Наушники Defender представляют собой отличное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для разнообразных задач – от работы до развлечений. Эти белые накладные наушники с микрофоном удобны в использовании благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам. Благодаря проводному подключению и разъему USB, наушники обеспечивают стабильное соединение с вашими устройствами, что позволяет наслаждаться качественным звуком без потерь. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет свободу движения и комфорт, даже если источник звука находится на значительном расстоянии. Наушники Defender оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для видеоконференций, онлайн-игр или общения в режиме реального времени. Универсальный дизайн и нейтральный белый цвет делают эти наушники стильным аксессуаром, который подойдет к любому образу и обстановке. Отличающийся надежностью бренд Defender создает продукты, которые идеально отвечают требованиям современного пользователя, и эти наушники не являются исключением. Выберите Defender и наслаждайтесь качеством на новом уровне.
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Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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