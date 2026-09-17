Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 742878
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200
Описание товара Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869)
Наушники Ritmix в чёрном цвете сочетают накладную конструкцию, складной корпус и отсоединяемый кабель длиной 2 метра. Они удобны для игр и повседневного использования: кабель даёт свободу размещения, а складная конструкция помогает компактно хранить и переносить наушники. Модель поддерживает проводное подключение и Bluetooth, а также технологию Apt-X. Для соединения предусмотрен разъём USB Type-C. Встроенного микрофона нет — это лаконичное решение для тех, кому важнее комфортное прослушивание без лишних функций.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Наушники Ritmix в чёрном цвете сочетают накладную конструкцию, складной корпус и отсоединяемый кабель длиной 2 метра. Они удобны для игр и повседневного использования: кабель даёт свободу размещения, а складная конструкция помогает компактно хранить и переносить наушники. Модель поддерживает проводное подключение и Bluetooth, а также технологию Apt-X. Для соединения предусмотрен разъём USB Type-C. Встроенного микрофона нет — это лаконичное решение для тех, кому важнее комфортное прослушивание без лишних функций.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Без микрофона, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Без микрофона, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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