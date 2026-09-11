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Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Oklick HS-M137V черный (614046)

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Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 1
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 2
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 3
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 4
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 5
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 6
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 7
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 8
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 9
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 10
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 11
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 12
Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 8
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 9
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 10
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 11
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 12
  • Наушники Oklick HS-M137V черный (614046) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541443
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
325

Описание товара Наушники Oklick HS-M137V черный (614046)

Профессиональные стереонаушники с отличным качеством звука. Регулируемое оголовье настраивается под голову и уши любых размеров и форм. Повышенное качество воспроизведения голоса и музыки. Гибкий держатель микрофона для выбора удобного расположения.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-M137V черный (614046)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные стереонаушники с отличным качеством звука. Регулируемое оголовье настраивается под голову и уши любых размеров и форм. Повышенное качество воспроизведения голоса и музыки. Гибкий держатель микрофона для выбора удобного расположения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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