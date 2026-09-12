Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1)
Наушники Baseus — это стильное и современное решение для любителей качественного звука и удобства использования. Эти внутриканальные наушники обладают рядом впечатляющих характеристик. Они выполнены в элегантном черном цвете, который идеально подойдет как для деловой обстановки, так и для повседневного использования. Наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться свободой движений без лишних проводов. Длительное время работы на одном заряде составляет 6 часов, а с использованием зарядного кейса вы сможете наслаждаться музыкой до 25 часов. Это делает их идеальными для длительных поездок и активного образа жизни. Одной из ключевых особенностей этих наушников является наличие системы активного шумоподавления, что обеспечивает чистоту звучания и позволяет полностью погрузиться в музыку или подкасты без отвлекающих звуков окружающей среды. Для удобства общения Baseus снабдили наушники встроенным микрофоном, что делает их идеальными для звонков и видеоконференций. Эти наушники от Baseus представляют собой отличное сочетание функциональности, стиля и передовых технологий, которое обязательно оценят любители качественного звука и комфорта.
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