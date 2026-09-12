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Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1)

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Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 1
Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 2
Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 3
Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 4
Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702003
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
130

Описание товара Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1)

Наушники Baseus — это стильное и современное решение для любителей качественного звука и удобства использования. Эти внутриканальные наушники обладают рядом впечатляющих характеристик. Они выполнены в элегантном черном цвете, который идеально подойдет как для деловой обстановки, так и для повседневного использования. Наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться свободой движений без лишних проводов. Длительное время работы на одном заряде составляет 6 часов, а с использованием зарядного кейса вы сможете наслаждаться музыкой до 25 часов. Это делает их идеальными для длительных поездок и активного образа жизни. Одной из ключевых особенностей этих наушников является наличие системы активного шумоподавления, что обеспечивает чистоту звучания и позволяет полностью погрузиться в музыку или подкасты без отвлекающих звуков окружающей среды. Для удобства общения Baseus снабдили наушники встроенным микрофоном, что делает их идеальными для звонков и видеоконференций. Эти наушники от Baseus представляют собой отличное сочетание функциональности, стиля и передовых технологий, которое обязательно оценят любители качественного звука и комфорта.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie E17 Cluster Black (A00072200113-Z1)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Baseus — это стильное и современное решение для любителей качественного звука и удобства использования. Эти внутриканальные наушники обладают рядом впечатляющих характеристик. Они выполнены в элегантном черном цвете, который идеально подойдет как для деловой обстановки, так и для повседневного использования. Наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться свободой движений без лишних проводов. Длительное время работы на одном заряде составляет 6 часов, а с использованием зарядного кейса вы сможете наслаждаться музыкой до 25 часов. Это делает их идеальными для длительных поездок и активного образа жизни. Одной из ключевых особенностей этих наушников является наличие системы активного шумоподавления, что обеспечивает чистоту звучания и позволяет полностью погрузиться в музыку или подкасты без отвлекающих звуков окружающей среды. Для удобства общения Baseus снабдили наушники встроенным микрофоном, что делает их идеальными для звонков и видеоконференций. Эти наушники от Baseus представляют собой отличное сочетание функциональности, стиля и передовых технологий, которое обязательно оценят любители качественного звука и комфорта.
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Отзывы


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