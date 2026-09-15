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Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)

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Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х38
Вес, г.
600

Описание товара Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)

Черный коврик Redragon Flick L (L) улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Гладкий верхний слой Speed улучшает скольжение, благодаря чему контроллер максимально точно реагирует на резкие и быстрые движения. Среднее по размерам покрытие Redragon Flick L (L) закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Черный коврик Redragon Flick L (L) улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Гладкий верхний слой Speed улучшает скольжение, благодаря чему контроллер максимально точно реагирует на резкие и быстрые движения. Среднее по размерам покрытие Redragon Flick L (L) закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989) - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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