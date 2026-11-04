Коврик для мыши Defender Wild Animals
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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%130 руб. 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498924
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х6х6
Вес, г.
20
Описание товара Коврик для мыши Defender Wild Animals
Гладкая поверхность из тонкой джерсовой ткани. Нескользящее резиновое основание. Подходит для оптических и лазерных мышей. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Гладкая поверхность из тонкой джерсовой ткани. Нескользящее резиновое основание. Подходит для оптических и лазерных мышей. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Defender Wild Animals - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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