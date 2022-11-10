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Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы

2 Отзывы
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Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 1
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 2
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 3
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 1
  • Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 2
  • Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 3
  • Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
290 руб.  640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы
290 руб. -55%
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Материал
пластик/резина
Цвет
рисунок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х2х2
Вес, г.
40

Описание товара Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы

Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы



Теги товара: с принтом

Отзывы о товаре Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы

10.11.2022
Зоя

Достоинства:
Коврик идеально подошел по размерам. Не слишком большой, но и не маленький. Мышка на нем чувствительная, курсор не скачет. Рекомендую.
06.11.2022
Сергей

Достоинства:
Удобный и качественный коврик. Толщина умеренная, так что во время долгой работы края не чувствуются.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Материал приятный на ощупь, не вызывает дискомфорта. Мышка скользит хорошо.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Материал
пластик/резина
Цвет
рисунок
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы


Теги товара: с принтом
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.11.2022
Зоя

Достоинства:
Коврик идеально подошел по размерам. Не слишком большой, но и не маленький. Мышка на нем чувствительная, курсор не скачет. Рекомендую.
06.11.2022
Сергей

Достоинства:
Удобный и качественный коврик. Толщина умеренная, так что во время долгой работы края не чувствуются.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Материал приятный на ощупь, не вызывает дискомфорта. Мышка скользит хорошо.


Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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